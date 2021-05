奧克蘭市長公佈新財政預算 不會削減警局開支（視頻）

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf周五公佈新一輪的財政預算案,未來兩年開支38.5億元,其中撥款超過4千萬,幫助無家可歸者,但是就不會削減警局開支。

Schaaf表示,未來兩年將會撥款4100萬元,紓緩無家可歸問題,包括提供更多臨時庇護中心,增加清潔庇護中心,以及幫無家可歸者找永久住屋。

治安方面,市長會向警局撥款近7億元,佔預算案全部開支的比例比去年有減少,今年只佔18%,但是則增加補償警員的超時工資。

早前有很多社區組織經過George Floyd案件及”黑人生命寶貴”運動後,都要求奧克蘭市府削減警局的開支至少一半,並重新投資在社區項目上,其中奧克蘭AATP反警暴組織就發聲明指責市長的預算案,跟市民的訴求完全相違。

但是Schaaf就解釋,警局撥款問題很複雜,她引述社區問卷調查指出,78%受訪者要求有相同數目或更多警員巡邏,只有兩成受訪者希望削減警局開支。

不過預算案也會撥款在新的治安措施,包括在華埠和Fruitvale新設立的聯絡官員職位,以及新成立的精神健康緊急應對組(MACRO),由非警員處理非罪案舉報等。

