長征5B火箭推進器殘骸重返大氣層

中國長征5B火箭推進器殘骸今早重返大氣層,落區在馬爾代夫海域附近,中方指絕大部分殘骸已經在過程中燒毀,美國太空總署批評中方不負責任,未有減低飛行物對地面的威脅。

約旦民眾周日拍攝到天空有疑似不明飛行物,當時正值各國等候長征5B火箭殘骸下落的時候。中國載人航天工程辦公室指,經過監測分析,火箭殘骸早上10時24分重返大氣層,墜落在北緯2.65度、東經72.47度周邊海域,大約在印度洋馬爾代夫海域附近,絕大部分殘骸在過程中燒毀。

美國太空部隊證實,長征5B火箭殘骸在阿拉伯半島上空重返大氣層。中國載人航天工程辦公室早上7時許首次發出公告,交代殘骸消息,預測大約早上10時許在地中海一帶重返大氣層。

今次火箭殘骸不受控墜落地球,美國太空總署批評中國在太空垃圾問題,明顯不負責任,應該保持透明,盡量減低飛行物重返大氣層後,對地面人員和財產帶來的威脅。

長征5B火箭上月底運載天和核心艙升空,組建中國太空站,火箭核心部分估計約重18至22噸,是歷來其中一件墜落的最大人造太空殘骸。

