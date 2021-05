調查指有亞裔擔心安全 今年不外出慶祝母親節

【KTSF】

一份加州統計報告指出,很多亞裔擔心外出會成為襲擊案受害人,今個母親節,有不少灣區的居民都表示好怕到外面慶祝,因為擔心家人安全。

聖荷西居民Priscilla Lee表示,對不能夠感覺安全地出外慶祝母親節,感到很不公平以及傷心,她表示很害怕自己和父母,以及祖父母會成為暴力罪案的受害人,她最近叫家人盡量不要獨自外出購物,今個母親節,他們打算留在家中慶祝。

感到恐懼的不止她一個,根據加州多個社區組織最近做的一項統計調查發現,73%的亞裔受訪者擔心成為暴力罪案受害人,68%擔心會在公眾地方受到滋擾,另外有72%擔心他們的孩子會被人在校內受到欺凌。

受到最近急增針對亞裔的仇視及暴力罪案,Eric Vien都決定今個母親節不會如常出街慶祝,可能留在家中煮飯,他又指最近發生的搶劫案,離他媽媽家都很近,令他好擔心,所以為他們買了胡椒噴霧旁身。

