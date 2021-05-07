CDC料新症將進一步減少 但要小心變種病毒株（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎新症持續下降，聯邦疾控中心（CDC）預期，新症數字將會在夏季進一步減少，但與此同時，公共衛生專家就警告，要小心各種變種病毒株，可能會為目前的進展帶來障礙。

美國在抗疫工作取得重大進展，新型肺炎新症數目是7個月以來的新低，CDC預計，未來四個星期的死亡數字更會大幅下降。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們早日能接種更多人，就能早日重返正常。」

如今有幾乎3分之1美國人已經接種完整疫苗。

曾對接種疫苗感猶疑的Kim Simmons說：「我之前猶豫，乃因當時兩種都是mRNA疫苗，它們都太新了。」

連一直對疫苗最猶豫的政治群組，共和黨人也似乎態度軟化，Kaiser一項研究發現，有55%的共和黨人已經接種，或準備接種疫苗，比3月時上升9%。

而隨著新症減少，防疫限制放寬，全國各行各業都開始重開，紐約百老匯歌劇再次發售門票，預計表演會在9月重開，佛州迪士尼世界和海上樂園，就免除替入場遊客探熱的措施，但與此同時，公共衛生專家也警告要小心變種病毒。

Walensky說：「雖然我們看到少了病例，住院和死亡人數，但變種仍然是個變數，可以逆轉已得的進展，讓我們倒退。」

所以美國的衛生官員呼籲大家繼續遵守各項預措施，例如是戴口罩和保持社交距離，說這樣才可以繼續令疫情受控。

Walensky說：「地方情況和冒起的變種，令很多州會增加新症風險，尤其是若我們不提高接種率。」

Pfizer目前正等候聯邦食品藥物管理局（FDA）批准他們的疫苗，可以給12至15歲兒童接種，說疫苗對這個年齡組別百分百有效。

而Moderna也表示，他們的疫苗對12至17歲青少年有效率達到96%，說疫苗在這個年齡組別耐受性良好，沒有嚴重的安全隱患。

不過Kaiser家庭基金周四公佈的一項調查就發現，在有18歲或以下子女的父母中，只有大約三成人表示一有疫苗就會立即讓子女接種，有接近3分之1受訪者表示會等多一會兒，看看疫苗的作用怎樣。

有15%受訪家長表示，除非是學校要求，否則不會讓子女打疫苗，有另外有近兩成的父母則表示，無論如何都不會讓子女打疫苗。

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