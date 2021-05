CDC料新症將進一步減少 但要小心變種病毒株（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎新症持續下降,聯邦疾控中心(CDC)預期,新症數字將會在夏季進一步減少,但與此同時,公共衛生專家就警告,要小心各種變種病毒株,可能會為目前的進展帶來障礙。

美國在抗疫工作取得重大進展,新型肺炎新症數目是7個月以來的新低,CDC預計,未來四個星期的死亡數字更會大幅下降。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們早日能接種更多人,就能早日重返正常。」

如今有幾乎3分之1美國人已經接種完整疫苗。

曾對接種疫苗感猶疑的Kim Simmons說:「我之前猶豫,乃因當時兩種都是mRNA疫苗,它們都太新了。」

連一直對疫苗最猶豫的政治群組,共和黨人也似乎態度軟化,Kaiser一項研究發現,有55%的共和黨人已經接種,或準備接種疫苗,比3月時上升9%。

而隨著新症減少,防疫限制放寬,全國各行各業都開始重開,紐約百老匯歌劇再次發售門票,預計表演會在9月重開,佛州迪士尼世界和海上樂園,就免除替入場遊客探熱的措施,但與此同時,公共衛生專家也警告要小心變種病毒。

Walensky說:「雖然我們看到少了病例,住院和死亡人數,但變種仍然是個變數,可以逆轉已得的進展,讓我們倒退。」

所以美國的衛生官員呼籲大家繼續遵守各項預措施,例如是戴口罩和保持社交距離,說這樣才可以繼續令疫情受控。

Walensky說:「地方情況和冒起的變種,令很多州會增加新症風險,尤其是若我們不提高接種率。」

Pfizer目前正等候聯邦食品藥物管理局(FDA)批准他們的疫苗,可以給12至15歲兒童接種,說疫苗對這個年齡組別百分百有效。

而Moderna也表示,他們的疫苗對12至17歲青少年有效率達到96%,說疫苗在這個年齡組別耐受性良好,沒有嚴重的安全隱患。

不過Kaiser家庭基金周四公佈的一項調查就發現,在有18歲或以下子女的父母中,只有大約三成人表示一有疫苗就會立即讓子女接種,有接近3分之1受訪者表示會等多一會兒,看看疫苗的作用怎樣。

有15%受訪家長表示,除非是學校要求,否則不會讓子女打疫苗,有另外有近兩成的父母則表示,無論如何都不會讓子女打疫苗。

