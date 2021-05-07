舊金山更多商業可恢復室內營業 人數也放寬

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）周四正式進入限制較少的黃色級別，是灣區首個重返黃色級別的縣市，更多的商業可以重開室內營業，接待人數也獲得進一步放寬。

在眾多可以重開室內營業的行業中，最受觸目的是酒吧，因為他們從疫情開始就一直關閉，部分更因此倒閉，目前他們也只能招待可容納人數上限的25%，但對做保安的Mohammed Drame來說已經是好消息。

Drame說：「絕對是（好消息），對，我們可以見以往常在一起的朋友，都有大約一年沒有見面。」

市參事楊馳馬說：「這是個重大里程碑，代表很多人的犧牲。」

楊馳馬把這歸功舊金山居民的努力，和他們願意遵守防疫守則，他也有信心只要大家繼續做足個人防疫措施，疫情會持續受控。

楊馳馬說：「我們繼續小心，室內戴口罩，就算是酒吧內，也要坐在餐桌旁，室內不能擠擁，但我們所看到的是，隨著我們重開病例還在下降，當中很大原因是接種疫苗，舊金山過半16歲及以上人口已經接種完整疫苗。」

在Lower Haight地區的Church of 8 Wheels室內滾軸溜冰場，很多人對進入黃色級別感到興奮，有顧客清晨5時半已經來等開門，對於超過一年來首次再可以玩滾軸溜冰感到很興奮。

這裡的東主David Miles Jr.表示，靠適應捱過過去一年。

Miles Jr.說：「我們開設了網上商店，售出很多滾軸溜冰鞋，我不會甚麼事也不幹，我一定要著手做事情，緊握能力傳播宗教。」

他兒子也很高興溜冰場終於可以重開。

Miles Jr.說：「我們幾乎正常了，接近正常，但還有很長的路要走，我希望可以繼續，我不希望要再次封城，你知道嗎？那將會是毀滅性。」

滾軸溜冰人士Jake Zimmerman說：「我可以和所有朋友在一起，我太高興了，這才是作為社區的一部分。」

除了酒吧外，釀酒廠和酒莊都可以重開室內營業，桑拿浴室、蒸汽浴和室內按摩浴池都可以重開，招待人數是可容納人數上限的25%。

戶外聚會可以最多100人，戶外現場表演觀眾可以增至最高人數的67%。

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