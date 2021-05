舊金山更多商業可恢復室內營業 人數也放寬

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)周四正式進入限制較少的黃色級別,是灣區首個重返黃色級別的縣市,更多的商業可以重開室內營業,接待人數也獲得進一步放寬。

在眾多可以重開室內營業的行業中,最受觸目的是酒吧,因為他們從疫情開始就一直關閉,部分更因此倒閉,目前他們也只能招待可容納人數上限的25%,但對做保安的Mohammed Drame來說已經是好消息。

Drame說:「絕對是(好消息),對,我們可以見以往常在一起的朋友,都有大約一年沒有見面。」

市參事楊馳馬說:「這是個重大里程碑,代表很多人的犧牲。」

楊馳馬把這歸功舊金山居民的努力,和他們願意遵守防疫守則,他也有信心只要大家繼續做足個人防疫措施,疫情會持續受控。

楊馳馬說:「我們繼續小心,室內戴口罩,就算是酒吧內,也要坐在餐桌旁,室內不能擠擁,但我們所看到的是,隨著我們重開病例還在下降,當中很大原因是接種疫苗,舊金山過半16歲及以上人口已經接種完整疫苗。」

在Lower Haight地區的Church of 8 Wheels室內滾軸溜冰場,很多人對進入黃色級別感到興奮,有顧客清晨5時半已經來等開門,對於超過一年來首次再可以玩滾軸溜冰感到很興奮。

這裡的東主David Miles Jr.表示,靠適應捱過過去一年。

Miles Jr.說:「我們開設了網上商店,售出很多滾軸溜冰鞋,我不會甚麼事也不幹,我一定要著手做事情,緊握能力傳播宗教。」

他兒子也很高興溜冰場終於可以重開。

Miles Jr.說:「我們幾乎正常了,接近正常,但還有很長的路要走,我希望可以繼續,我不希望要再次封城,你知道嗎?那將會是毀滅性。」

滾軸溜冰人士Jake Zimmerman說:「我可以和所有朋友在一起,我太高興了,這才是作為社區的一部分。」

除了酒吧外,釀酒廠和酒莊都可以重開室內營業,桑拿浴室、蒸汽浴和室內按摩浴池都可以重開,招待人數是可容納人數上限的25%。

戶外聚會可以最多100人,戶外現場表演觀眾可以增至最高人數的67%。

