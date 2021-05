樂齡會AARP針對仇視亞裔案件舉行研討會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在全美各地發生的仇視亞裔案件中,有很多受害人都是長者,專注中老年人退休生活的非牟利組織樂齡會AARP,針對這個議題舉行研討會,並建議從資源投入和教育上入手以此改變現狀。

最近一段時間,針對亞裔的歧視和仇恨犯罪在全國各地層出不窮,應邀參加樂齡會線上研討會的成員認為,歧視亞裔可以追溯到美國過去150多年的歷史,包括1882年通過的排華法,1940年代的日裔集中營,到911恐怖襲擊事件,也曾引起排斥中東穆斯林以及南亞裔族群,因為這些族裔仍被美國社會視為外國人,視為一種威脅。

亞裔提倡司法組織主席/行政總監John Yang說:「我們所謂的『永久外國人系統綜合症』,無論我們在美國待多長時間,無論我們是否在美國出生,都被認為是外國人,被視為是他人的威脅,因此無論何時,你在美國遇到威脅,像是我們談到新冠肺炎和健康威脅,經濟威脅以及針對中國政府的地緣政治緊張局勢或實際工作,這種強烈反衝,就會發生在亞裔身上。」

全美亞太裔長者中心(NAPCA)曾對5千名亞裔進行調查,結果顯示有5分之3人曾有過被歧視的經歷,當中有近六成長者英語程度有限,因此該組織的代表認為,語言不單只是一個溝通工具。

全美亞太裔長者中心主席Joon Bang說:「語言豈只是工具,它是我們身份的延伸和表達,語言最終也是力量,而且當你考慮語言帝國主義的歷史含義時,我們知道語言一直用於合眾力量,在本國以至全球。」

該組織正在與聯邦司法部以及其他服務長者的機構合作,希望提供多種語言資源,解除溝通障礙。

另外有記者代表認為,就各種歧視或仇視案件,不僅要有自己社區的記者報導,也應與主流媒體合作,擴大影響力。

亞裔記者協會成員Leezel Tanglao說:「我們多方在講同一個故事,我認為我們越能聯合起來,就越能更好地把故事放大,不僅只有我們自己,而是一起。」

另外與會者也認為,種族文化教育也很重要,因此要爭取資源投入。

Yang說:「因此無論是聯邦政府,要確保可以獲得贈款,通過聯邦政府計劃,還是與公司提倡,確保他們投資我們社區內的公司,這個目前非常重要。」

