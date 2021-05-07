樂齡會AARP針對仇視亞裔案件舉行研討會（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

在全美各地發生的仇視亞裔案件中，有很多受害人都是長者，專注中老年人退休生活的非牟利組織樂齡會AARP，針對這個議題舉行研討會，並建議從資源投入和教育上入手以此改變現狀。

最近一段時間，針對亞裔的歧視和仇恨犯罪在全國各地層出不窮，應邀參加樂齡會線上研討會的成員認為，歧視亞裔可以追溯到美國過去150多年的歷史，包括1882年通過的排華法，1940年代的日裔集中營，到911恐怖襲擊事件，也曾引起排斥中東穆斯林以及南亞裔族群，因為這些族裔仍被美國社會視為外國人，視為一種威脅。

亞裔提倡司法組織主席／行政總監John Yang說：「我們所謂的『永久外國人系統綜合症』，無論我們在美國待多長時間，無論我們是否在美國出生，都被認為是外國人，被視為是他人的威脅，因此無論何時，你在美國遇到威脅，像是我們談到新冠肺炎和健康威脅，經濟威脅以及針對中國政府的地緣政治緊張局勢或實際工作，這種強烈反衝，就會發生在亞裔身上。」

全美亞太裔長者中心（NAPCA）曾對5千名亞裔進行調查，結果顯示有5分之3人曾有過被歧視的經歷，當中有近六成長者英語程度有限，因此該組織的代表認為，語言不單只是一個溝通工具。

全美亞太裔長者中心主席Joon Bang說：「語言豈只是工具，它是我們身份的延伸和表達，語言最終也是力量，而且當你考慮語言帝國主義的歷史含義時，我們知道語言一直用於合眾力量，在本國以至全球。」

該組織正在與聯邦司法部以及其他服務長者的機構合作，希望提供多種語言資源，解除溝通障礙。

另外有記者代表認為，就各種歧視或仇視案件，不僅要有自己社區的記者報導，也應與主流媒體合作，擴大影響力。

亞裔記者協會成員Leezel Tanglao說：「我們多方在講同一個故事，我認為我們越能聯合起來，就越能更好地把故事放大，不僅只有我們自己，而是一起。」

另外與會者也認為，種族文化教育也很重要，因此要爭取資源投入。

Yang說：「因此無論是聯邦政府，要確保可以獲得贈款，通過聯邦政府計劃，還是與公司提倡，確保他們投資我們社區內的公司，這個目前非常重要。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。