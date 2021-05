【KTSF】

Pfizer行政總裁表示,他們正測試新型肺炎疫苗加強針,和專門針對南非變種病毒的疫苗,預計一至兩個月內會有測試結果。

Pfizer行政總裁Albert Bourla說:「我們現在測試加強針的效力,以現有疫苗為基礎,對抗原病毒和所有變種毒株,也正在測試一款新疫苗,專門對付南非變種,一至兩個月內會有測試結果,很快會有結果。」

他相信若新疫苗和加強針的測試結果良好,可能不需要進行冗長的新臨床測試,聯邦食品及藥物管理局(FDA)便批准推出。

他表示,有變種病毒可以避開疫苗保護,這可能性是存在的,並隨時會發生,所以需要有一個系統,並偵測所有變種病毒株,作好準備的話,可以在很短時間內研發出加強針。

他說他們目前的研發過程,即是由決定到研發出疫苗,可以在100日內做到。

