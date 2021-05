Pfizer向監管當局申請全面許可使用新型肺炎疫苗

【KTSF】

美國人至今已經接種了超過1.3億劑疫苗,目前Pfizer、Moderna與Johnson & Johnson三款疫苗獲得授權緊急使用,這個授權只能在疫情特殊情況下應用,Pfizer周五表示,會向監管當局申請全面的正式許可。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「會做到兩件事,對很多抱觀望態度感到憂慮的人,因為這只是緊急使用,我該打疫苗嗎?這會給他們信心,還有很多商業想要求僱員打疫苗,對這些商業想這樣做,會好過點。」

分析指出,疫苗獲監管當局正式批准後,各公立私立機構的僱主就可以強制員工接種。

目前已經有大約140間大學強制要求學生要打疫苗,才能在秋季回校上課,有部分會提供誘因,新澤西Rowan大學打疫苗的學生會有最多1,000元。

目前全國的平均新症大減,從4個月前每天25萬多宗,大減至如今45,000宗左右。

美國預防醫療學院教授Chris T Pernell說:「我們要繼續鼓勵打疫苗,我們要繼續追踪數據。」

曾經一度是重災區的加州,如今平均每人病例全國最低。

舊金山加大醫生Monica Gandhi說:「我們正在重開,但就算在重開,在較高的第一劑疫苗接種率下,我們沒有看到病例上升,我認為何時才有群體免疫,我認為至少要有7成人打了第一劑疫苗。」

加州人口中有一半已經都打過疫苗,但其他州分的比率就低很多。

與此同時,華盛頓州大學就更改他們預測國內有多少人因為新型肺炎而死的方法,原來死亡人數不夠60萬,更改後數字急升至超過90萬,因為加上一些之前沒有報告的死亡個案。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「所以我認為這是另一個理由,要繼續接種疫苗。」

