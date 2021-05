【KTSF】

南灣Santa Clara縣5月舉行三場免費網上論壇,讓大家更認識亞太裔文化與傳統。

簡稱AACI的亞裔非牟利組織與Santa Clara縣縣參事Joe Simitian合作,舉辦名為《了解亞太裔經驗》的網上論壇,日期是5月13號、5月20號和5月27號,時間是晚上6時半至8時,討論的範圍包括介紹不同亞太族裔的傳統和文化;為何出現針對亞太裔的暴力事件;以及亞太裔的身份定位;其他族裔人士如何看待亞太裔。

報名詳情可瀏覽:www.tinyurl.com/understandingaapi

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。