舊金山列治文區設臨時疫苗接種站 6月4日再開

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府在列治文區設立新型肺炎疫苗接種站,為居住在該區的居民接種疫苗,如果錯過周五的機會,可以6月4號到同一地點接種一針過的J&J疫苗。

舊金山市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「今天打了第一針之後,6月4號可以回來打第二針,如果到時候有人仍未接種疫苗,我知道市府部門會在這個社區中心,6月4號可以只打一針。

代表列治文區的陳詩敏表示,區內四成居民是華裔,其中不少是長者,因此在區內設立疫苗中心,方便區內居民更容易接種疫苗。

這個中心周五提供Moderna疫苗,職員為這天接種疫苗的市民預約了6月4號重返這裡接種第二針,而如果市民仍未接種第一針,可以同一天6月4號上午9時至下午4時半,到列治文區鄰里中心這裡接種只需一針的J&J疫苗。

列治文區鄰里中心地址是30 Avenue 741號,查詢電話是(415) 941-7765。

另外,舊金山衛生局的醫生提醒大家,這個週末炎熱,雖然聯邦疾控中心(CDC)以及加州的指引准許大家在戶外不用戴口罩,可是醫生建議如果周圍的人很多,最好戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。