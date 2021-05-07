舊金山列治文區設臨時疫苗接種站 6月4日再開

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府在列治文區設立新型肺炎疫苗接種站，為居住在該區的居民接種疫苗，如果錯過周五的機會，可以6月4號到同一地點接種一針過的J&J疫苗。

舊金山市參事陳詩敏（Connie Chan）說：「今天打了第一針之後，6月4號可以回來打第二針，如果到時候有人仍未接種疫苗，我知道市府部門會在這個社區中心，6月4號可以只打一針。

代表列治文區的陳詩敏表示，區內四成居民是華裔，其中不少是長者，因此在區內設立疫苗中心，方便區內居民更容易接種疫苗。

這個中心周五提供Moderna疫苗，職員為這天接種疫苗的市民預約了6月4號重返這裡接種第二針，而如果市民仍未接種第一針，可以同一天6月4號上午9時至下午4時半，到列治文區鄰里中心這裡接種只需一針的J&J疫苗。

列治文區鄰里中心地址是30 Avenue 741號，查詢電話是(415) 941-7765。

另外，舊金山衛生局的醫生提醒大家，這個週末炎熱，雖然聯邦疾控中心（CDC）以及加州的指引准許大家在戶外不用戴口罩，可是醫生建議如果周圍的人很多，最好戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。