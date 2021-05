【KTSF】

這個母親節週末,灣區炎熱乾燥兼大風,國家氣象局發出這個季節第一個紅色火災警告。

紅色火災警告周五晚11時至星期一早上6時生效,範圍包括東灣內陸地區,其中包括Concord、Livermore與Fremont等城市,北灣山區、東灣山區以及Sacramento地區都在紅色火災範圍之內,預測周五晚至周六早晨大風,加上濕度低,容易導致火災。

氣溫方面,這個週末炎熱,周六東灣內陸地區最高氣溫華氏90度左右,南灣華氏80多度,舊金山(三藩市)等沿海城市比較涼快,最高氣溫華氏70度左右。

