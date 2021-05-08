舊金山刺傷兩亞裔長者男子拒出庭 否認仇恨犯罪（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

本週二在舊金山Market街刺傷兩名亞裔長者的男子周五拒絕出庭，被告的辯護律師表示，該案不涉及仇恨犯罪。

54歲的被告Patrick Thompson原定下午出庭，結果代表被告的公辯律師向法官表示，Thompson拒絕出庭，舊金山地檢官博徹思周五也親自現身法庭，控告Thompson虐待長者、致命武器襲擊罪，以及企圖謀殺罪等多項罪名。

Thompson還被指過去20年被捕超過20次，更一度被收押在精神病房，2019年他因為打人被捕，2017年又曾在5街一間庇護中心用剪刀刺傷一名無家可歸者。

博徹思表示，地檢官辦公室在沒有蒐集到有力證據前，目前不會提出仇恨犯罪的指控，而被告律師也就此做出回應。

被告律師Eric Fleischaker說：「我想澄清這不是仇恨犯罪，沒有證據支持仇恨犯罪，我們知道Thompson正遭受精神健康危機之苦，在此事件發生後，立即在精神病院住院治療，Thompson一生都遭受精神健康問題困擾，他是能做事的人，如果得到適當照顧。」

2017年襲擊案後，Thompson在精神病院接受治療，之後法庭接納辯方的要求釋放Thompson，讓他參加精神健康轉向計劃。

被告律師稱，Thompson參加了這個嚴格的精神健康轉向計劃接近兩年，他能夠獨自生活，沒有發生事端，但去年不幸遇到新冠肺炎疫情，令那些極重要的社會服務中斷，才導致事件發生。

博徹思則要求法官繼續收押被告。

博徹思說：「沒有保釋，我請求法庭不能保釋，法庭同意拘留Thompson，不能保釋，他目前無論如何都不能被釋放。」

在法庭外，有市民抗議博徹思沒有做好檢控罪犯的工作，才令舊金山治安越來越差：「做你的工作，做你的工作，做你的工作，我們受夠了被釋放的人傷害長者，我們受夠了。」

博徹思說：「我絕對會和你一樣憤怒，這起事件令人憤慨，我們華人社區的長者所經歷的暴力令人作嘔，作為一個城市我們必須做得更好，以保證社區的安全。」

5月4號下午5點左右，兩位女長者，85歲的吳婆婆以及63歲的司徒女士，在Market街與四街路口等公車時，被Thompson用刀刺傷，兩人之後被送醫，其中吳婆婆傷勢嚴重需要手術，目前情況有好轉。

博徹思說：「我昨天拜訪了他們，我親眼看到事件造成的非常真實的傷害，他們不可避免地需要很長時間才能恢復，和他們見面令人鼓舞，看到他們的勇氣，他們的韌性，也能理解任何人所經歷的恐懼，以及他們所經歷的必然感受。」

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有抗議人士表示，加州的整個司法系統都有問題，法官對某些罪犯有同情心不是錯，但如果同情心過頭，反而令其他人受傷害就不合理。

舊金山市民雷千紅（Leanna Louie）說：「如果他們要嘗試當作一個精神病案件，他必須找到一個辦法，讓那個人在一個設施內不能走到街頭刺別人，由於他的犯罪歷史，他需要長時間遠離他人。」

還有市民認為，政府為省錢就把很多罪犯都放出來，對治安造成嚴重危害，是不負責任的做法。

舊金山上海協會會長李美玲說：「我們有交稅應該是保護我們，不能夠把那些罪人都放了出來。」

由於疑犯周五沒有按時出庭，法庭定下次開庭的時間是下星期一。

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