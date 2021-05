【KTSF】

舊金山(三藩市)Oracle球場附近中午發生警察開槍案,一個男人受傷,沒有生命危險,警方指傷者是一名汽車爆竊案疑犯,另外兩個疑犯仍然在逃。

警方表示,案發於周五中午約12點48分,中央警察分局的便衣警員正調查一宗汽車爆竊案,警員在SOMA區Varney Place近3街嘗試截停一輛汽車爆竊案慣犯的車,車上有至少三個疑犯,警員開槍,一個疑犯中槍,送院治療,沒有生命危險,另外兩個疑犯駕車逃走。

警方拒絕透露中槍疑犯的身份,只表示他是一名成年男子。

