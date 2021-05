【KTSF】

明尼蘇達州George Floyd警暴案,4名前任警員周五被聯邦大陪審團起訴,控以與民權有關的聯邦重罪。

一個聯邦大陪審團已經起訴涉案的4名原明州警員,指控他們當黑人George Floyd在地上呼叫不能呼吸時,他們並沒有施加援助,違反Floyd的憲法權利。

4名被告被控以與民權有關的聯邦重罪,當中包括原警員Derek Chauvin,Chauvin較早時已經在明州審訊中被控以3項不同程度的謀殺及誤殺罪,他已經還押監房,等候在6月接受判刑。

除了Chauvin之外,其餘3名被告獲准以2.5萬元保釋外出,4名被告仍要面對州的控罪,有關教唆和慫恿他人的二級謀殺和誤殺。

