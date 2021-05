美國抗疫措施逐步放寬 4月新增職位仍遜預期

【KTSF 張麗月報導】

雖然抗疫措施逐步放寬,以及經濟逐漸重開,但勞工部發表的4月份就業報告令人失望,新增加的職位數目遠遠少過預期,全國失業率也略為升至6.1%。

勞工部發表的最新就業數據顯示,4月份只增加26.6萬份工作,比預期會增加起碼100萬份工作少很多,而3月份增加的職位經過修訂後也調低至77萬份。

全國失業率就意外升至6.1%,遠高過預期,疫情之前的失業率是3.5%,美國目前的勞工市場比起疫情之前仍然減少了820萬份工作。

這些就業數據反映出,雖然抗疫措施逐步放寬,以及經濟逐漸重開,但勞工市場復甦仍然不穩定,也正如有些經濟專家和聯儲局官員所講,美國經濟復甦仍有下行風險。

聯儲局主席包維爾曾經表示,要見到強勁的就業增長,起碼增加100萬份工作,局方才考慮調整量寬貨幣政策。

有分析指出,由於4月份就業報告令人失望,美國現時的經濟似乎距離聯儲局要達到全面就業的目標仍然很遠,因此認為,聯儲局將會維持現行的貨幣政策不變。

就業報告發表之後,華爾街股市反應正面,主要指數都上升,道瓊斯和S&P500再創新高。

