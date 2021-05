【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市一名白人女人,上星期涉嫌發表歧視亞裔言論,被警方以仇視罪行拘捕。

警方表示,56歲Antoinette Archimede,在上星期五下午4點幾,於Telegraph夾Durant Ave一個銀行自動櫃員機附近,涉嫌對兩名女事主講出歧視亞裔的言語,又對兩人扔水樽,被警方拘捕,地檢處以仇視罪行和打人等多項罪名起訴疑犯。

有報導又指,疑犯在1月時曾經也被控另一宗仇視罪行,在路邊推倒一名拉美裔女性,又對事主說侮辱拉美裔的言語。

