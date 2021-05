【KTSF】

舊金山(三藩市)Excelsior區發生入屋搶劫案,受害人是華裔。

案發現場位於France Avenue 600號地段,距離Crocker Amazon遊樂場不遠,警方表示,周三下午1點左右,40歲華裔男事主回家後,發現3個非洲裔男子在他的家裡,其中一個匪徒用手槍指著事主,要求他交出財物,事主照做。

警方表示,匪徒在屋內搜掠,搶走珠寶、現金和其他財物,男事主沒有受傷,賊人仍然在逃。

