亞太裔傳統月「英雄」專題：抗疫醫護人員蕭郁芬（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

5月是亞太裔傳統月，為了向疫情期間堅守工作岡位的第一線人員致敬，本台新聞部特別製作「英雄」專題，首集為您介紹的是抗疫英雄醫護人員。

位於佛利蒙的華盛頓醫院大門口斗大的三個字「Heros Work Here」，是向第一線的醫護人員致敬，去年3月新冠疫情開始爆發，佛利蒙華盛頓醫院立刻成立了新冠肺炎中心，擔任護士的蕭郁芬主動選擇照顧新冠肺炎病人。

蕭郁芬說：「我覺得是一個熱誠吧，我蠻喜歡我的工作，再加上這個疫情是新的，所以我覺得，我想去參與抗疫這件事情。」

新冠肺炎疫情嚴峻，面對未知的病毒，首當其衝的便是第一線的醫護人員，蕭郁芬跟大多數醫護人員一樣，心中充滿恐懼。

蕭郁芬說：「剛開始的時候，我覺得大家當然很緊張，因為第一就是，對這個疾病不了解，所以會有很多的緊張和恐懼，然後加上就是看電視，很多醫護人員被感染，這也是一個恐懼的原因。」

此外，疫情一開始，醫護人員還是戴一般的外科手術口罩，而不是N95口罩，後來證實新冠病毒是透過空氣傳染，大家換上了N95口罩，雖然多了一層保護，但蕭郁芬坦言，一整天下來真的很不舒服。

蕭郁芬說：「我們一進到病人的房間，就要換掉，就是穿隔離衣，出來之前再把隔離衣丟了，就是一直反反覆覆，這樣換來換去，很花時間，加上帶N95口罩，真的很不舒服，我們都會包頭包腳的，所以頭罩每次頭髮，拿起來的時候，其實都會亂七八糟，而且回去的時候，頭都會很痛，但是為了安全，我覺得這是值得的。」

尤其大家透過媒體看到，這些第一線醫護人員臉上的印痕，更對他們感到敬佩。

蕭郁芬說，很多同事為了擔心把病毒傳染給家人，在外面租房間或是睡在旅館，她跟小女兒住在一起，也是盡量減少接觸機會。

蕭郁芬說：「他們剛開始會覺得，我這份工作非常危險，但是我很勇敢，所以之後他們親眼看到，整個新冠疫情，所以他們會覺得說對前線的醫護人員更加的尊重。」

蕭郁芬回憶，一位新冠病人在過世前，醫生允許家人見最後一面，沒想到病人的女兒傷心過度，反而昏倒送到加護病房，讓她非常難過。

蕭郁芬說：「在照顧病人當中，我覺得病人非常的無助，他們必須要面對寂寞，孤單的面對死亡。」

過去一年照顧新冠病人的經驗，也讓她對人生有了新的體悟。

蕭郁芬說：「我覺得生命真的很脆弱，不要計劃太多事情，因為計劃永遠趕不上變化，然後很重要的，享受跟珍惜你活著的每一天。」

隨著疫苗開打，加州的確診率持續下降，她說是第一線醫護人員最開心的事，疫情發生初期，不少醫護人員因為缺乏防護設備，必須重複使用，她很慶幸服務的華盛頓醫院，始終以醫護人員及病人的福祉為優先，如果再次選擇，她還是會照顧新冠肺炎病人。

蕭郁芬說：「我覺得我會，因為我覺得我以身為第一線的工作人員感到驕傲，尤其看到從疫情很糟糕的時候，到現在比較好，我覺得我能夠成為這個團隊，我覺得真的很榮幸。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。