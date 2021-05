亞太裔傳統月「英雄」專題：抗疫醫護人員蕭郁芬（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

5月是亞太裔傳統月,為了向疫情期間堅守工作岡位的第一線人員致敬,本台新聞部特別製作「英雄」專題,首集為您介紹的是抗疫英雄醫護人員。

位於佛利蒙的華盛頓醫院大門口斗大的三個字「Heros Work Here」,是向第一線的醫護人員致敬,去年3月新冠疫情開始爆發,佛利蒙華盛頓醫院立刻成立了新冠肺炎中心,擔任護士的蕭郁芬主動選擇照顧新冠肺炎病人。

蕭郁芬說:「我覺得是一個熱誠吧,我蠻喜歡我的工作,再加上這個疫情是新的,所以我覺得,我想去參與抗疫這件事情。」

新冠肺炎疫情嚴峻,面對未知的病毒,首當其衝的便是第一線的醫護人員,蕭郁芬跟大多數醫護人員一樣,心中充滿恐懼。

蕭郁芬說:「剛開始的時候,我覺得大家當然很緊張,因為第一就是,對這個疾病不了解,所以會有很多的緊張和恐懼,然後加上就是看電視,很多醫護人員被感染,這也是一個恐懼的原因。」

此外,疫情一開始,醫護人員還是戴一般的外科手術口罩,而不是N95口罩,後來證實新冠病毒是透過空氣傳染,大家換上了N95口罩,雖然多了一層保護,但蕭郁芬坦言,一整天下來真的很不舒服。

蕭郁芬說:「我們一進到病人的房間,就要換掉,就是穿隔離衣,出來之前再把隔離衣丟了,就是一直反反覆覆,這樣換來換去,很花時間,加上帶N95口罩,真的很不舒服,我們都會包頭包腳的,所以頭罩每次頭髮,拿起來的時候,其實都會亂七八糟,而且回去的時候,頭都會很痛,但是為了安全,我覺得這是值得的。」

尤其大家透過媒體看到,這些第一線醫護人員臉上的印痕,更對他們感到敬佩。

蕭郁芬說,很多同事為了擔心把病毒傳染給家人,在外面租房間或是睡在旅館,她跟小女兒住在一起,也是盡量減少接觸機會。

蕭郁芬說:「他們剛開始會覺得,我這份工作非常危險,但是我很勇敢,所以之後他們親眼看到,整個新冠疫情,所以他們會覺得說對前線的醫護人員更加的尊重。」

蕭郁芬回憶,一位新冠病人在過世前,醫生允許家人見最後一面,沒想到病人的女兒傷心過度,反而昏倒送到加護病房,讓她非常難過。

蕭郁芬說:「在照顧病人當中,我覺得病人非常的無助,他們必須要面對寂寞,孤單的面對死亡。」

過去一年照顧新冠病人的經驗,也讓她對人生有了新的體悟。

蕭郁芬說:「我覺得生命真的很脆弱,不要計劃太多事情,因為計劃永遠趕不上變化,然後很重要的,享受跟珍惜你活著的每一天。」

隨著疫苗開打,加州的確診率持續下降,她說是第一線醫護人員最開心的事,疫情發生初期,不少醫護人員因為缺乏防護設備,必須重複使用,她很慶幸服務的華盛頓醫院,始終以醫護人員及病人的福祉為優先,如果再次選擇,她還是會照顧新冠肺炎病人。

蕭郁芬說:「我覺得我會,因為我覺得我以身為第一線的工作人員感到驕傲,尤其看到從疫情很糟糕的時候,到現在比較好,我覺得我能夠成為這個團隊,我覺得真的很榮幸。」

