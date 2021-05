【KTSF 歐志洲報導】

愛達荷州一間中學周四上午發生槍擊事件,3人中槍,開槍的是一名6年級女生。

警方表示,Rigby市中的Rigby中學,一名6年級的女生帶著槍到學校,射傷另外兩個學生和一個學校職員,槍手之後被一位教師制服,警方在上午9點15分抵達現場。

警方表示,這位女生從背包中拿出手槍之後,在校內和校外開槍,3個中槍的人都是近距離開槍,警方相信開槍學生針對受害人,目前還在調查襲擊動機和手槍的來源。

事發後,該校的學生也都疏散到附近的另外一間學校。

