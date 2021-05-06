分析指特朗普對共和黨仍掌握具大影響力

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普卸任半年，在佛羅里達州一邊過著打高爾夫球的寫意日子，一面照常經營生意，並不時對時事發表聲明，令很多人以為他對共和黨的掌控已經減弱，但美聯社的分析指出，特朗普對共和黨的掌控反而加深到入骨。

美聯社的分析指出，在經歷國會衝擊事件與彈劾事件後，特朗普與他對選舉舞弊的指控繼續密切影響共和黨。

美聯社分析師Jill Colvin說：「我說，沒有人，除了幾個人，如Liz Cheney、羅姆尼 ，以及一小撮發聲的共和黨人站起來反對他，而這些人有巨大的後果。」

他指出，羅姆尼等人在出席所屬州份的黨大會，幾乎會被人噓下台，他也表示，比如Liz Cheney目前已經面對初選挑戰，可能保不住領導地位，特朗普2月底向保守派大會發言，就點名Liz Cheney。

特朗普說：「Liz Cheney又如何？（噓聲），好消息是她已被她的州制裁，好消息是她在她的州內民調急跌到無人有（歡呼聲），希望下次選舉把她丟掉，把他們統統丟掉。」

特朗普所指的「他們」是：「民主黨所無的博喝彩者如：羅姆尼、 小Ben Sasse、Bill Cassidy、Susan Collins、Lisa Murkowski、Pat Toomey。」

分析指，共和黨領導層相信，吸取特朗普的能量會有利於他們在2022年重奪國會眾議院，他們也會繼續尋求2020大選已經推動的票倉擴展，並認為在吸取非洲裔選票方面有進賬。

共和黨全國黑人事務委員會委員Paris Dennard就指出，2020大選，特朗普在非洲裔社區的選票比例整體由9%增至12%，當中黑人女性的支持更倍增不止，他說在去年選舉，特朗普取得9%黑人婦女票，而黑人男性票就是26%。

Dennard說：「這些結果是許多人認為不可能的，而我們知道他可以拿到，因為我們努力打交道，而共和黨與特朗普以真誠設定的政策，會加權、提升與鼓勵黑人社區。」

但也有對2024總統選舉有企圖的共和黨人擔心，長遠而言共和黨是否能保持活力。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。