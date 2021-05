分析指特朗普對共和黨仍掌握具大影響力

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普卸任半年,在佛羅里達州一邊過著打高爾夫球的寫意日子,一面照常經營生意,並不時對時事發表聲明,令很多人以為他對共和黨的掌控已經減弱,但美聯社的分析指出,特朗普對共和黨的掌控反而加深到入骨。

美聯社的分析指出,在經歷國會衝擊事件與彈劾事件後,特朗普與他對選舉舞弊的指控繼續密切影響共和黨。

美聯社分析師Jill Colvin說:「我說,沒有人,除了幾個人,如Liz Cheney、羅姆尼 ,以及一小撮發聲的共和黨人站起來反對他,而這些人有巨大的後果。」

他指出,羅姆尼等人在出席所屬州份的黨大會,幾乎會被人噓下台,他也表示,比如Liz Cheney目前已經面對初選挑戰,可能保不住領導地位,特朗普2月底向保守派大會發言,就點名Liz Cheney。

特朗普說:「Liz Cheney又如何?(噓聲),好消息是她已被她的州制裁,好消息是她在她的州內民調急跌到無人有(歡呼聲),希望下次選舉把她丟掉,把他們統統丟掉。」

特朗普所指的「他們」是:「民主黨所無的博喝彩者如:羅姆尼、 小Ben Sasse、Bill Cassidy、Susan Collins、Lisa Murkowski、Pat Toomey。」

分析指,共和黨領導層相信,吸取特朗普的能量會有利於他們在2022年重奪國會眾議院,他們也會繼續尋求2020大選已經推動的票倉擴展,並認為在吸取非洲裔選票方面有進賬。

共和黨全國黑人事務委員會委員Paris Dennard就指出,2020大選,特朗普在非洲裔社區的選票比例整體由9%增至12%,當中黑人女性的支持更倍增不止,他說在去年選舉,特朗普取得9%黑人婦女票,而黑人男性票就是26%。

Dennard說:「這些結果是許多人認為不可能的,而我們知道他可以拿到,因為我們努力打交道,而共和黨與特朗普以真誠設定的政策,會加權、提升與鼓勵黑人社區。」

但也有對2024總統選舉有企圖的共和黨人擔心,長遠而言共和黨是否能保持活力。

