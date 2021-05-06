舊金山兩亞裔婦在Market街被人用刀刺傷（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

兩名亞裔婦女周二下午在舊金山（三藩市）市中心Market街被人用刀刺傷，警方在事發後兩小時在田德隆區拘捕疑犯，兩名傷者分別是一個85歲和一名65歲的長者，兩人事後都在舊金山總醫院接受手術，目前情況穩定。

這就是85歲的Chui Fong Eng，她的孫子Drew Eng說，當時Eng在華埠買完餸，在Market近四街等車時遇襲 。

Drew Eng說：「她在N Judah車上，或者等車，在等車時，我猜她是從後遭襲擊，手臂被刺穿並刺進胸部，他們要讓她維持那樣子，綁緊她直到救護車送她到醫院。」

事發在周二下午5時前，街上一如平日交通繁忙，也有很多行人，當時另一名60多歲的亞裔女人也被刺傷。

Drew Eng說：「她不認識另一名傷者，她們都在巴士站等車並被刺傷，我相信是另外那位女士先被刺。」

事後一個54歲舊金山居民在Eddy街被捕，當時不少人目睹襲擊。

Jenny Shao說：「襲擊者基本上是行到受害人前刺傷她們，然後隨意步行離開，在光天化日下。」

另一個不願意上鏡的女人在襲擊前已經看到個男人。

目擊者說：「他右手持刀，而且是很用力的拿著刀，就像是他想要做些甚麼，很快他就在黑外套的女人背後，然後就看到羽毛到處飛，所以我肯定他是割傷她，然後她就尖叫。」

Drew Eng說：「你不會想到會發生在你身上，直至真的發生了，所以真的要小心留意你的至愛，要盡量照顧他們，就算是不方便，也要替他們像買餸，做一切可以做的事，一定要和他們在一起。」

事發後田德隆區市參事楊馳馬（Matt Haney）發推文，譴責襲擊令人反感和恐怖，而地檢官博徹思也在稍後發推文，說對有兩名亞裔長者被刺傷感到心碎，說不會容忍這類兇殘襲擊。

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