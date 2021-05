舊金山兩亞裔婦在Market街被人用刀刺傷（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

兩名亞裔婦女周二下午在舊金山(三藩市)市中心Market街被人用刀刺傷,警方在事發後兩小時在田德隆區拘捕疑犯,兩名傷者分別是一個85歲和一名65歲的長者,兩人事後都在舊金山總醫院接受手術,目前情況穩定。

這就是85歲的Chui Fong Eng,她的孫子Drew Eng說,當時Eng在華埠買完餸,在Market近四街等車時遇襲 。

Drew Eng說:「她在N Judah車上,或者等車,在等車時,我猜她是從後遭襲擊,手臂被刺穿並刺進胸部,他們要讓她維持那樣子,綁緊她直到救護車送她到醫院。」

事發在周二下午5時前,街上一如平日交通繁忙,也有很多行人,當時另一名60多歲的亞裔女人也被刺傷。

Drew Eng說:「她不認識另一名傷者,她們都在巴士站等車並被刺傷,我相信是另外那位女士先被刺。」

事後一個54歲舊金山居民在Eddy街被捕,當時不少人目睹襲擊。

Jenny Shao說:「襲擊者基本上是行到受害人前刺傷她們,然後隨意步行離開,在光天化日下。」

另一個不願意上鏡的女人在襲擊前已經看到個男人。

目擊者說:「他右手持刀,而且是很用力的拿著刀,就像是他想要做些甚麼,很快他就在黑外套的女人背後,然後就看到羽毛到處飛,所以我肯定他是割傷她,然後她就尖叫。」

Drew Eng說:「你不會想到會發生在你身上,直至真的發生了,所以真的要小心留意你的至愛,要盡量照顧他們,就算是不方便,也要替他們像買餸,做一切可以做的事,一定要和他們在一起。」

事發後田德隆區市參事楊馳馬(Matt Haney)發推文,譴責襲擊令人反感和恐怖,而地檢官博徹思也在稍後發推文,說對有兩名亞裔長者被刺傷感到心碎,說不會容忍這類兇殘襲擊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。