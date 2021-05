【KTSF】

本台周一報導過,上星期五在舊金山Mission Bay地區,一個推著嬰兒車的亞裔男人遭人無故襲擊,當地一間超市的閉路電視拍攝到襲擊過程。

片段顯示,該亞裔爸爸被人拳打至跌倒地上,之後繼續被打頭和背部超過10多下。

事發在下午2時,在4街和Channel的Gus’s Community Market門外,該名36歲的亞裔男人正推著載有一歲兒子的嬰兒車,突然被人襲擊,事後在該區巡邏的警察立即拘捕疑犯。

他是一名26歲男子,3月時疑犯在同一間超市涉嫌偷雞蛋和推跌一名職員被捕。

