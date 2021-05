【KTSF】

人類生育史再添奇蹟,西非國家馬里的一名婦女周二平安誕下9胞胎。

據官方介紹,這名女子名叫哈利馬-西塞,今年25歲,周二在摩洛哥接受剖腹產手術,誕下9個嬰兒,其中5個女孩,4個男孩,嬰兒被放在保育箱中,目前母子平安。

馬里是世界上最貧窮的國家之一,早前醫生認為她懷有7胞胎,由於醫院設備不足,無法為這樣罕見的多胎孕婦提供足夠的護理,所以將她送往摩洛哥卡薩布蘭卡的一家私人診所接受治療。

西塞曾在懷孕30星期時早產,發生大出血,輸血後病情穩定。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。