太空探索公司「藍色起源」定7月20日啟動商業載客任務

【KTSF】

不知大家小時候有沒有過當太空人的夢想,不過不必為沒有實現而遺憾了,因為今年大家將有機會去太空,科技進步,提供了「全民太空人」的機會。

Amazon創辦人Jeff Bezos的的太空探索公司「藍色起源」(Blue Origin),決定將在7月20日啟動它的首次商業載客任務。

太空船New Shepard可以搭載6名乘客,可以自動將乘客送到地球上空62英里以上的亞軌道空間,這種高度足以讓乘客體驗幾分鐘的無重狀態,6個座位中一個名額將留給網上拍賣的獲勝者。

任何人都可以在公司的網站上以暗標方式競投,目前第一輪競投已經開始,會持續到5月19日。

Blue Origin沒有公佈還有誰會參與第一次商業飛行,還有票價的定價細節,但曾經有員工透露消息,票價最低為每人20萬美元。

此前的4月16日,Bezos在太空總署(NASA)的重返月球計劃上輸給了SpaceX,Elon Musk從NASA手中拿到了一份價值29億美元的登月合同,但是由於Bezos和另一家競爭者向政府問責署抗議,SpaceX的計劃暫停。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。