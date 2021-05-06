太空探索公司「藍色起源」定7月20日啟動商業載客任務

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不知大家小時候有沒有過當太空人的夢想，不過不必為沒有實現而遺憾了，因為今年大家將有機會去太空，科技進步，提供了「全民太空人」的機會。

Amazon創辦人Jeff Bezos的的太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin），決定將在7月20日啟動它的首次商業載客任務。

太空船New Shepard可以搭載6名乘客，可以自動將乘客送到地球上空62英里以上的亞軌道空間，這種高度足以讓乘客體驗幾分鐘的無重狀態，6個座位中一個名額將留給網上拍賣的獲勝者。

任何人都可以在公司的網站上以暗標方式競投，目前第一輪競投已經開始，會持續到5月19日。

Blue Origin沒有公佈還有誰會參與第一次商業飛行，還有票價的定價細節，但曾經有員工透露消息，票價最低為每人20萬美元。

此前的4月16日，Bezos在太空總署（NASA）的重返月球計劃上輸給了SpaceX，Elon Musk從NASA手中拿到了一份價值29億美元的登月合同，但是由於Bezos和另一家競爭者向政府問責署抗議，SpaceX的計劃暫停。

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