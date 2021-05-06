有意參選加州州長共和黨籍John Cox到訪灣區（視頻）



【KTSF】

加州州長紐森罷免投票都還沒開始，共和黨人已經躍躍欲試，有意參選加州州長的共和黨籍John Cox周三來到灣區，不過一千磅的真熊並沒有出現。

Cox說：「政客搞砸了，我們可以興建可負擔房屋，只需要削減規範及訴訟，我們可以解決流浪漢問題，只需要帶他們治療，治療上癮、治療精神問題。」

Cox周三下午前往總部位於Fremont的Tesla，他向員工傳達訊息，要讓向Tesla這樣的大公司能夠根留加州。

周三上午，Cox在舊金山金銀島召開記者會，抨擊州長紐森，他說他要重新塑造加州，讓加州成為一個人人都住得起的州。

Cox在2018年代表加州共和黨競選州長，現在捲士重來投入州長罷免選舉，首站是首府沙加緬度，這次他出奇招，號稱Meet the Beast，帶著一頭體重一千磅的棕熊，他說這隻熊象徵著加州需要一位領導人，而這位領導人處理緊迫問題，要比被稱為州長的「帥哥」紐森更積極，不過Cox打出的野獸牌，受到保護動物人士的抗議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。