有意參選加州州長共和黨籍John Cox到訪灣區（視頻）

【KTSF】

加州州長紐森罷免投票都還沒開始,共和黨人已經躍躍欲試,有意參選加州州長的共和黨籍John Cox周三來到灣區,不過一千磅的真熊並沒有出現。

Cox說:「政客搞砸了,我們可以興建可負擔房屋,只需要削減規範及訴訟,我們可以解決流浪漢問題,只需要帶他們治療,治療上癮、治療精神問題。」

Cox周三下午前往總部位於Fremont的Tesla,他向員工傳達訊息,要讓向Tesla這樣的大公司能夠根留加州。

周三上午,Cox在舊金山金銀島召開記者會,抨擊州長紐森,他說他要重新塑造加州,讓加州成為一個人人都住得起的州。

Cox在2018年代表加州共和黨競選州長,現在捲士重來投入州長罷免選舉,首站是首府沙加緬度,這次他出奇招,號稱Meet the Beast,帶著一頭體重一千磅的棕熊,他說這隻熊象徵著加州需要一位領導人,而這位領導人處理緊迫問題,要比被稱為州長的「帥哥」紐森更積極,不過Cox打出的野獸牌,受到保護動物人士的抗議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。