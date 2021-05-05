美國兒童何時可以接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

美國有超過四成成年人已經接種完整疫苗，但未成年的兒童又怎樣？他們何時可以接種疫苗？最新消息是，部分兒童最早可以在下星期就開始接種疫苗。

Ben Dropic參加了Pfizer/Biontech的新型肺炎疫苗12至15歲少年的臨床實驗，而根據CNN的消息，聯邦食品藥物管理局（FDA）最快會在下星期把緊急使用許可擴展至12至15歲少年。

Moderna的總裁則表示，他們的目標是在夏季前獲批准可以在12歲以上青少年身上接種他們的疫苗。

另一隻疫苗Novavax的臨床試驗也剛剛擴展到12至15歲年齡組別。

另外，Pfizer和Moderna也正在6個月及以上幼童身上測試他們的疫苗，並預期會在今年稍後向當局申請批准緊急使用。

另一方面，雖然總統拜登提出所有學童應該在秋季都重返校園上課，但要實行始終不容易。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「真的需要協調統籌才可以達到，向青少年推出新型肺炎疫苗，並迅速趕上例行疫苗接種。」

但衛生專家說這是關鍵，辛辛那提兒童醫院疫苗研究中心總監Robert Frenck Jr.說：「若我們不讓那個組別免疫，會導致很多人易受病毒感染，令疫情持續。」

布朗大學公共衛生學院醫生Ashish Jha說：「若有更多美國人接種，到了7月1日，便見美國大部分人感到接近正常。」

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