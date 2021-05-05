衛生專家表示群體免疫可能永遠也做不到

【KTSF 江良慧報導】

在新型肺炎疫情早期，當疫苗還在研發階段時，群體免疫這個名詞被視為是疫情的最終章大結局，但隨著國內過半數成年人已經接種了至少一劑疫苗，有越來越多科學家和公共衛生專家卻認為，群體免疫在可見未來都不會做得到，甚至有可能永遠都做不到。

大多數的專家如今都相信，疫情不會像之前所講般完全消失，而病毒很有可能會成為一種可以管理的威脅，會在未來繼續在美國傳播，仍然會有人因此入院甚至死亡，但人數應該就會大減。

但會減至多少，就仍然存在不確定因素，也要視乎美國和全球有多少人接種疫苗，和病毒會繼續怎樣演變。

不過肯定的是，病毒演變太快，新的變種病毒傳播太容易，但疫苗接種卻進行太慢，所以在可以預期的未來，都不可能達到群體免疫。

專家相信，要限制疫情爆發的嚴重程度，關鍵是要繼續接種疫苗，特別是年長，會接觸患者，或本身健康問題的高危人士。

有生物學家認為，病毒可能永遠都不會消失，大家只能盡力讓病毒日後只會帶來輕微感染，但這種疫情前景的轉變，又為公共衛生當局帶來新挑戰，因為很多人接種疫苗，都是希望可以在可見的未來達到群體免疫，但如今既然知道是不可能，就會有更多人認為何必要接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。