衛生專家表示群體免疫可能永遠也做不到

【KTSF 江良慧報導】

在新型肺炎疫情早期,當疫苗還在研發階段時,群體免疫這個名詞被視為是疫情的最終章大結局,但隨著國內過半數成年人已經接種了至少一劑疫苗,有越來越多科學家和公共衛生專家卻認為,群體免疫在可見未來都不會做得到,甚至有可能永遠都做不到。

大多數的專家如今都相信,疫情不會像之前所講般完全消失,而病毒很有可能會成為一種可以管理的威脅,會在未來繼續在美國傳播,仍然會有人因此入院甚至死亡,但人數應該就會大減。

但會減至多少,就仍然存在不確定因素,也要視乎美國和全球有多少人接種疫苗,和病毒會繼續怎樣演變。

不過肯定的是,病毒演變太快,新的變種病毒傳播太容易,但疫苗接種卻進行太慢,所以在可以預期的未來,都不可能達到群體免疫。

專家相信,要限制疫情爆發的嚴重程度,關鍵是要繼續接種疫苗,特別是年長,會接觸患者,或本身健康問題的高危人士。

有生物學家認為,病毒可能永遠都不會消失,大家只能盡力讓病毒日後只會帶來輕微感染,但這種疫情前景的轉變,又為公共衛生當局帶來新挑戰,因為很多人接種疫苗,都是希望可以在可見的未來達到群體免疫,但如今既然知道是不可能,就會有更多人認為何必要接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。