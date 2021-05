拜登宣布將本財年難民接收人數上限提高到62,500人

【KTSF 江良慧報導】

總統拜登宣布將於2021財政年度,將難民接收人數上限提高到62,500人,但認為財政年度結束前無法實現這一限額。

拜登宣布設定新的難民接納上限,由特朗普時期的15,000人增至62,500人,具體細節還需與國會磋商。

拜登指,前政府所設的上限數字是歷史新低,並未反映美國向來所持的歡迎和支持難民的價值觀,並指責特朗普政府破壞美國的難民政策。

白宮周二表示,本財政年度結束前將無法達標,接納62,500名難民。

白宮發言人Jen Psaki說:「我們不太可能達到62,500的限額,歷來很少達標,但是我們旨在重新活動,向世界發出明確信息。」

因應較早前南部美墨邊境的非法移民人數激增,幾個星期前,拜登推遲取消特朗普設定的難民接納限制,遭到民主黨人的廣泛批評,在拜登簽署的備忘錄中,新增的難民接收名單將預留22,000個名額予非洲難民,來自歐洲、東亞、中亞及拉美地區的難民分別佔4千至6千人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。