舊金山唐人街2021年復興計畫正式啟動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由百人會發起的舊金山唐人街2021年復興計畫,周二在華埠數十個組織響應下宣布正式啟動,徵集恢復華埠活力的創意和計劃,並提供獲選項目資金的支持。

超過60個社區組織還有商家,周二齊聚舊金山華埠的勝利堂,響應「舊金山唐人街2021年復興計劃」,希望為疫情之後的華埠如何恢復活力,找到整體性的方案。

唐人街文藝復興聯合會朱伯忠(Buck Gee)說:「今天我們要做的,就是要求社區提出點子,來讓華埠恢復活力,作為華埠的新文藝復興,有了這些點子,我們希望設置一個社區基金,然後我這些華埠項目得到資金。」

活動聯絡人李萱頤(David Lei)說:「每一個團體寫需要甚麼,需要多少錢,那我們就去找這筆錢給每一個團體,這個是自己顧自己,自己要想做甚麼就做甚麼,來恢復唐人街。」

唐人街文藝復興聯合會的成立是一個多月前,前中華總會館總董李殿邦和朱伯忠聊到疫情之後華埠該何去何從?

李殿邦認為應該有一個整體性的規劃,而非各自為政分頭進行,身為百人會會員的朱伯忠於是決定以百人會強大的籌款能力來徵集創意和計劃,並幫助獲選項目實現這些計劃。

前中華總會館總董李殿邦說:「從方方面面,從商業從旅遊,從我們的餐館,從我們的店鋪,從我們的歷史建築,從我們的唐人街所有的歷史性的建築物,從我們的文化,是可以通過一個把它包裝、整理、整合,向外界推出,主要是我們面向全世界。」

活動聯絡人張藍真說:「希望不同的組織、不同團體還有甚至個人,如果你們有想法,有一個計劃可以就是,為貢獻把舊金山唐人街的經濟給推動起來的計劃,我們都非常歡迎。」

這項復興計劃不僅在舊金山華埠,還會擴及奧克蘭、洛杉磯、紐約等地的華埠。

不少商家對此表示歡迎,認為資金可以幫助商家和業主,改善店面環境並提升競爭力,不過上週遭人攻擊的奧克蘭華埠商會主席陳錫澎,認為關鍵還是要回到警力安全。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「今天可能有很多方案,但是不能離開一個問題,警察,警察保護我們性命,這個最重要。」

至於每個項目的資金,以及籌款總金額目前不確定,要看實際提出的計劃才能揭曉。

周二的會議主要是集思廣益,在各個組織提交他們的企劃書之後,未來還會有審核的過程,才會該使展開行動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。