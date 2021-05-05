舊金山Mission Bay可負擔出租公寓正式啟用（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）Mission Bay一個全棟的可負擔出租公寓周二舉行正式啟用儀式。

周二舉行剪綵儀式的可負擔房屋項目坐落於Mission Bay 3街1150號，在輕軌列車站旁邊，5層樓高的公寓有118個單位，包括單房獨立單位，一房、兩房和三房公寓，其中62 個特別留給退役軍人，56個給低收入家庭，去年1月住客逐步搬入，並以已故市長李孟賢命名。

國會眾議院議長普洛西（Nancy Pelosi）說：「這項目可以為我們的退役軍人解決他們的住屋需求，貼切並也實際是給國家的一個榜樣。」

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「把退役軍人和家庭聚在一起，並不是我們一般會想到，組織一個社區的方式，但舊金山一路來都有這種將非典型的社區連結在一起，找出其中的強處的歷史。」

周二的剪彩啟用儀式也配合在李孟賢生日的前一天舉行。

舊金山市長布里德說：「明天（周三）是李孟賢的生日，我們在今天讚頌他，這地方見證了他的貢獻。」

李孟賢遺孀林進敏（Anita Lee）說：「這個項目紀念李孟賢，我們對此感到榮幸，可負擔房屋項目是他熱衷的工作，我知道這個住屋項目對他來說具非常大的意義。」

這項工程耗資7,800萬，當中包括兩千萬的市府投資，還有州府撥款和私人捐款。

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