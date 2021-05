舊金山Mission Bay可負擔出租公寓正式啟用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)Mission Bay一個全棟的可負擔出租公寓周二舉行正式啟用儀式。

周二舉行剪綵儀式的可負擔房屋項目坐落於Mission Bay 3街1150號,在輕軌列車站旁邊,5層樓高的公寓有118個單位,包括單房獨立單位,一房、兩房和三房公寓,其中62 個特別留給退役軍人,56個給低收入家庭,去年1月住客逐步搬入,並以已故市長李孟賢命名。

國會眾議院議長普洛西(Nancy Pelosi)說:「這項目可以為我們的退役軍人解決他們的住屋需求,貼切並也實際是給國家的一個榜樣。」

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「把退役軍人和家庭聚在一起,並不是我們一般會想到,組織一個社區的方式,但舊金山一路來都有這種將非典型的社區連結在一起,找出其中的強處的歷史。」

周二的剪彩啟用儀式也配合在李孟賢生日的前一天舉行。

舊金山市長布里德說:「明天(周三)是李孟賢的生日,我們在今天讚頌他,這地方見證了他的貢獻。」

李孟賢遺孀林進敏(Anita Lee)說:「這個項目紀念李孟賢,我們對此感到榮幸,可負擔房屋項目是他熱衷的工作,我知道這個住屋項目對他來說具非常大的意義。」

這項工程耗資7,800萬,當中包括兩千萬的市府投資,還有州府撥款和私人捐款。

