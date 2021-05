美國抗疫取得良好進展 確診率跌至去年秋天以來低位（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

美國在抗疫方面取得良好進展,確診率跌至去年秋天以來的低位,住院和死亡個案也減少,專家指這歸功於4成美國人已接種完整疫苗。

跌至5萬以下,是去年10月以來首次。

前聯邦食品及藥物管理局局長 Scott Gottlieb說:「目前在全國的進展已鎖定,我認為未來數週新症會大幅下降,主要原因之一是疫苗接種。」

不過接種速度正放緩,以人口接種比例來說,接種率最高的頭三個州份全部在東北部,新墨西哥州的接種率也高,接種率最低的州分主要在南部以及猶他州。

Emory大學醫學副教授Jay Varkey說:「要達至群體免疫將有難度。」

不過,即使只有一半人或55%已打針,亦足以改變形勢。

Brown大學公共衛生學院院長Ashish Jha. Dean說:「新症下跌,或許未必能達到零,應該不會,但若可將感染水平降至非常低,大多數人便能恢復正常生活,相信這樣大家都能接受。」

剛過去的星期天,有162萬名旅客通過美國機場安檢搭飛機出行,是過去超過13個月疫情以來的新高,是去年同一日的近十倍。

航空公司想美國和英國的旅遊盡快重開,歐盟表示正考慮放寬讓已完全接種疫苗的旅客入境,預計下月起實施。

搭飛機仍然要戴口罩,但有些州份想撤銷口罩令,佛羅里達州州長周一簽署行政命令,即日起解除地方的防疫措施,包括口罩令。

