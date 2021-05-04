美國抗疫取得良好進展 確診率跌至去年秋天以來低位（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

美國在抗疫方面取得良好進展，確診率跌至去年秋天以來的低位，住院和死亡個案也減少，專家指這歸功於4成美國人已接種完整疫苗。

跌至5萬以下，是去年10月以來首次。

前聯邦食品及藥物管理局局長 Scott Gottlieb說：「目前在全國的進展已鎖定，我認為未來數週新症會大幅下降，主要原因之一是疫苗接種。」

不過接種速度正放緩，以人口接種比例來說，接種率最高的頭三個州份全部在東北部，新墨西哥州的接種率也高，接種率最低的州分主要在南部以及猶他州。

Emory大學醫學副教授Jay Varkey說：「要達至群體免疫將有難度。」

不過，即使只有一半人或55%已打針，亦足以改變形勢。

Brown大學公共衛生學院院長Ashish Jha. Dean說：「新症下跌，或許未必能達到零，應該不會，但若可將感染水平降至非常低，大多數人便能恢復正常生活，相信這樣大家都能接受。」

剛過去的星期天，有162萬名旅客通過美國機場安檢搭飛機出行，是過去超過13個月疫情以來的新高，是去年同一日的近十倍。

航空公司想美國和英國的旅遊盡快重開，歐盟表示正考慮放寬讓已完全接種疫苗的旅客入境，預計下月起實施。

搭飛機仍然要戴口罩，但有些州份想撤銷口罩令，佛羅里達州州長周一簽署行政命令，即日起解除地方的防疫措施，包括口罩令。

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