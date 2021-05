研究發現染疫孕婦出現嚴重併發症風險比之前所知高（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

英國牛津大學和柏克萊加大的研究人員發現,確診新型肺炎的孕婦,本人和她們的初生嬰兒出現嚴重併發症的風險比之前高很多。

根據上週刊登在美國醫學會兒科醫學期刊的研究,曾經感染新型肺炎,並在懷孕期間出現病徵的女性,出現早產、妊娠毒血症、要接受深切治療,甚至死亡等併發症的風險,比沒有感染的孕婦多一半。

研究也發現,當中嬰兒早產的風險最高,說確診孕婦誕下的嬰兒,出現嚴重併發症的風險,例如是要接受深切治療的風險就高接近三倍,而大部分都是因為早產所引起。

這項研究由牛津大學科學家領導,他們研究的2,100個孕婦,來自全球18個國家的43間醫院。

研究人員說,研究結果凸顯了在制定公共衛生措施時,要優先考慮孕婦健康的需要,而雖然患者中死亡人數很低,但有病徵的確診者,死亡風險始終比一般孕婦高22倍。

好消息是,沒有病徵的確診者與沒有感染的孕婦結果分別不大。

另外研究也發現,病毒對初生嬰兒的影響遠較對他們的母親少,雖然有病徵母親誕下的嬰兒出現併發症的風險較高,但當中都只是有12.9%的人在出生幾天內有陽性檢測結果,此外餵哺母乳似乎也不會令感染風險增加。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。