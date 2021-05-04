研究發現染疫孕婦出現嚴重併發症風險比之前所知高（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

英國牛津大學和柏克萊加大的研究人員發現，確診新型肺炎的孕婦，本人和她們的初生嬰兒出現嚴重併發症的風險比之前高很多。

根據上週刊登在美國醫學會兒科醫學期刊的研究，曾經感染新型肺炎，並在懷孕期間出現病徵的女性，出現早產、妊娠毒血症、要接受深切治療，甚至死亡等併發症的風險，比沒有感染的孕婦多一半。

研究也發現，當中嬰兒早產的風險最高，說確診孕婦誕下的嬰兒，出現嚴重併發症的風險，例如是要接受深切治療的風險就高接近三倍，而大部分都是因為早產所引起。

這項研究由牛津大學科學家領導，他們研究的2,100個孕婦，來自全球18個國家的43間醫院。

研究人員說，研究結果凸顯了在制定公共衛生措施時，要優先考慮孕婦健康的需要，而雖然患者中死亡人數很低，但有病徵的確診者，死亡風險始終比一般孕婦高22倍。

好消息是，沒有病徵的確診者與沒有感染的孕婦結果分別不大。

另外研究也發現，病毒對初生嬰兒的影響遠較對他們的母親少，雖然有病徵母親誕下的嬰兒出現併發症的風險較高，但當中都只是有12.9%的人在出生幾天內有陽性檢測結果，此外餵哺母乳似乎也不會令感染風險增加。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。