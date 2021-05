南灣VTA輕軌車站設疫苗注射站方便民眾接種（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Santa Clara縣交通局(VTA)周一新增一個設在輕軌車站的疫苗注射站,另外,東灣Contra Costa縣分別在Concord和Bay Point設置臨時疫苗注射地點。

Santa Clara縣交通局VTA官員,周一和代表該區的縣議員以及醫療機構Bay Area Community Health,共同宣布在位於南聖荷西的VTA Santa Teresa輕軌車站新增一個疫苗注射站,讓民眾更方便可以接種疫苗。

VTA主席Glenn Hendricks說:「當你去工作或上學途中,不管你從Santa Teresa車站轉乘去哪裡,你都可以來接種疫苗。」

該車站的地址位於聖荷西Santa Teresa Blvd.,靠近San Ignacio Ave.,疫苗站就在車站的正前方,現在開始只要是在該縣居住、就學或工作,滿16歲以上人士,都可以直接到現場接種疫苗,可以預約也可以無須預約。

這個疫苗站是由Bay Area Community Health提供注射人員,並由聖縣衛生局提供疫苗,每天可以供應大量的疫苗。

Bay Area Community Health首席營運長Olivia Dear說:「我們每天可為800至1,000人在VTA接種疫苗,我們一到五都開門,通常從9點開始到下午4點或6點,或是最後一人接種完為止,我們才會關門。」

選擇事先預約的民眾,可以在該醫療機構的預約網站登記,網址是http://www.bach.health。

這個注射站可以選擇免下車的drive through,或者走路到攤位上接種,而且搭乘VTA去接種疫苗,車資都可以免費。

另一方面,東灣Contra Costa縣也設置兩個臨時性、無須預約的疫苗注射地點,位在該縣居住或工作的合資格人士接種疫苗,這項服務即日起持續到本週四,第一個地點位於Concord市Meadow Homes小學,地址是Detroit Ave 1371號,第二個地點位於Bay Point的Ambrose活動中心,地址是Willow Pass Road 3105號。

