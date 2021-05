【KTSF】

中半島San Mateo縣宣布,周二16歲和17歲人士可以到會展中心接種Pfizer疫苗,無需預約。

縣府表示,周二早上9時至下午3時半,縣內16歲和17歲居民可去到San Mateo Event Center會展中心接種Pfizer疫苗,必須有監護人陪同,或出示監護人簽署的授權書,無需預約。

但也可以到MyTurn.CA.gov提前登記,輸入SMCEC診所代碼,這個疫苗接種中心提供免下車服務。

索取監護人授權書,請點擊:www.smchealth.org/post/covid-19-vaccination-consent-form

