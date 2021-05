國家氣象局向灣區多地發紅色火災警告

【KTSF 江良慧報導】

國家氣象局周一向加州中谷地區至北灣Solano縣發出紅色火災警告,Fairfield、Benecia和Vallejo全部都受影響,灣區周一廣泛地區都大風,疾風時速高達30至40英里,加上濕度低,正正是容易發生山火的天氣,加州消防局也正好在周一展開預防山火週,配合在全州的多項活動,提高民眾關注,提早預防山火。

其中一個活動在東灣Orinda San Pablo水塘,選擇在這裡是因為可以看到大樹因為乾旱和疾病而死亡,之後再成為助燃山火的物料。

加州消防表示,預防山火很重要,但不能單靠他們,更需要公眾的協助,像水塘東岸這裡,可以看到枯樹與青綠的大樹一樣多。

加州消防大隊長Jon Heggie說:「我們預期另一個可能危險的山火季節,環境自我形成危險山火季節,我們看到全州山火活動,所以會是模仿去年所見的。」

Heggie表示,要在山火季節前在寓所四周設立可抵禦空間時間無多,Contra Costa縣的居民要在兩星期內,把雜草和灌木剪短至離地3吋,去年山火期間,經常看到未燒盡的灰飄到幾里外,又燒著當地的房屋,之後再波及其他房屋,導致整條街的房屋被燒毀。

大隊長表示,公眾都要盡本分,把寓所周圍的易燃物體清理,例如是屋頂上枯乾的樹葉,又或者是放置在屋旁邊的木樁,要消除任何一些可能會起火,危及自己物業的潛在禍害,而且刻不容緩。

Heggie說:「真的沒有時間拖延了,山火季節即將到來,已經來臨,要做好準備。」

另外,東灣Alameda縣20多間消防局,將會在火災危險高的天氣期間,在消防局外懸掛山火天氣旗,以作警示,提醒公眾不要在這些日子從事容易引發火警的活動,包括用有內燃引擎的工具、清理前後院、隨地棄置未熄滅的物料,和在草叢駕駛或者泊車。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。