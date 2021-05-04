國家氣象局向灣區多地發紅色火災警告

【KTSF 江良慧報導】

國家氣象局周一向加州中谷地區至北灣Solano縣發出紅色火災警告，Fairfield、Benecia和Vallejo全部都受影響，灣區周一廣泛地區都大風，疾風時速高達30至40英里，加上濕度低，正正是容易發生山火的天氣，加州消防局也正好在周一展開預防山火週，配合在全州的多項活動，提高民眾關注，提早預防山火。

其中一個活動在東灣Orinda San Pablo水塘，選擇在這裡是因為可以看到大樹因為乾旱和疾病而死亡，之後再成為助燃山火的物料。

加州消防表示，預防山火很重要，但不能單靠他們，更需要公眾的協助，像水塘東岸這裡，可以看到枯樹與青綠的大樹一樣多。

加州消防大隊長Jon Heggie說：「我們預期另一個可能危險的山火季節，環境自我形成危險山火季節，我們看到全州山火活動，所以會是模仿去年所見的。」

Heggie表示，要在山火季節前在寓所四周設立可抵禦空間時間無多，Contra Costa縣的居民要在兩星期內，把雜草和灌木剪短至離地3吋，去年山火期間，經常看到未燒盡的灰飄到幾里外，又燒著當地的房屋，之後再波及其他房屋，導致整條街的房屋被燒毀。

大隊長表示，公眾都要盡本分，把寓所周圍的易燃物體清理，例如是屋頂上枯乾的樹葉，又或者是放置在屋旁邊的木樁，要消除任何一些可能會起火，危及自己物業的潛在禍害，而且刻不容緩。

Heggie說：「真的沒有時間拖延了，山火季節即將到來，已經來臨，要做好準備。」

另外，東灣Alameda縣20多間消防局，將會在火災危險高的天氣期間，在消防局外懸掛山火天氣旗，以作警示，提醒公眾不要在這些日子從事容易引發火警的活動，包括用有內燃引擎的工具、清理前後院、隨地棄置未熄滅的物料，和在草叢駕駛或者泊車。

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