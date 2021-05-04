餐飲業新一輪免償還疫情援助金正式接受申請（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

聯邦政府為餐飲業推出新一輪的疫情援助金周一正式接受申請，舊金山（三藩市）市府與市內非牟利機構合作，協助餐飲業者申請這筆不用償還的援助金。

聯邦餐廳振興補助金（Restaurant Revitalization Fund），是拜登政府美國救助計劃的一部分，為全國餐飲業提供總額高達286億元的援助金，舒緩疫情對生意的打擊，符合資格的企業最多可得到一千萬元補助，而每家實體店，最多可得到500萬元補助金，補助金無須償還，但要在2023年3月11日之前用在合適的用途。

符合條件的商業，包括餐館、酒吧、快餐車、到會承辦商、酒館、品酒屋等，以及擁有不超過20家分店的大型餐飲集團，這項計劃由聯邦小商業管理局推行，周一起接受申請，網址是http://restaurants.sba.gov。

頭21日，當局優先處理女性、退伍軍人以及社會上弱勢人士經營的小商業提出的申請，以及發放補助金。

雖然如此，當局仍鼓勵所有受疫情影響的餐飲業者盡快提出申請。

由於申請表格需要填寫許多資料，舊金山市府周一宣布與市內幾家非牟利機構合作，提供多語言服務，協助業者申請補助金，詳情可瀏覽：

Mission Economic Development Agency Website: medasf.org/restaurant/ Email: [email protected] Spanish Hotline: 415-249-2492

Northeast Community Federal Credit Union (中文) Website: necfcu.weebly.com/ Phone Number: 415-434-0738

Renaissance Entrepreneurship Center Bayview Website: rencenter.org/event/rrf-program-info-session/ Phone Number: 415-348-6223

SF Small Business Development Center (西班牙語、中文、越南語) Website: sfsbdc.org. 新用戶 請點擊此處，填寫表格後會有專人聯絡跟進申請 Phone Number: 415-937-7232

Restaurants.sba.gov

另外，安老自助處表示，華埠和日落區餐廳老闆如果需要幫助，可以跟他們預約時間，包括發電郵，或打電話 (415) 939-7374聯繫他們。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。