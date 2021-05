餐飲業新一輪免償還疫情援助金正式接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦政府為餐飲業推出新一輪的疫情援助金周一正式接受申請,舊金山(三藩市)市府與市內非牟利機構合作,協助餐飲業者申請這筆不用償還的援助金。

聯邦餐廳振興補助金(Restaurant Revitalization Fund),是拜登政府美國救助計劃的一部分,為全國餐飲業提供總額高達286億元的援助金,舒緩疫情對生意的打擊,符合資格的企業最多可得到一千萬元補助,而每家實體店,最多可得到500萬元補助金,補助金無須償還,但要在2023年3月11日之前用在合適的用途。

符合條件的商業,包括餐館、酒吧、快餐車、到會承辦商、酒館、品酒屋等,以及擁有不超過20家分店的大型餐飲集團,這項計劃由聯邦小商業管理局推行,周一起接受申請,網址是http://restaurants.sba.gov。

頭21日,當局優先處理女性、退伍軍人以及社會上弱勢人士經營的小商業提出的申請,以及發放補助金。

雖然如此,當局仍鼓勵所有受疫情影響的餐飲業者盡快提出申請。

由於申請表格需要填寫許多資料,舊金山市府周一宣布與市內幾家非牟利機構合作,提供多語言服務,協助業者申請補助金,詳情可瀏覽:

Mission Economic Development Agency Website: medasf.org/restaurant/ Email: [email protected] Spanish Hotline: 415-249-2492

Northeast Community Federal Credit Union (中文) Website: necfcu.weebly.com/ Phone Number: 415-434-0738

Renaissance Entrepreneurship Center Bayview Website: rencenter.org/event/rrf-program-info-session/ Phone Number: 415-348-6223

SF Small Business Development Center (西班牙語、中文、越南語) Website: sfsbdc.org. 新用戶 請點擊此處,填寫表格後會有專人聯絡跟進申請 Phone Number: 415-937-7232

Restaurants.sba.gov

另外,安老自助處表示,華埠和日落區餐廳老闆如果需要幫助,可以跟他們預約時間,包括發電郵,或打電話 (415) 939-7374聯繫他們。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。