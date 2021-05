Alameda縣有人非法販賣狗隻 當局呼籲民眾勿購買

【KTSF】

Alameda縣當局懷疑有人在路邊非法販賣狗隻,動物管理部門警告民眾不要購買,因為那些狗隻可能患上致命病毒。

疫情期間多了民眾養貓和狗作伴,有獸醫警告民眾,應該選擇向有信譽的飼養員、庇護中心或流浪動物拯救所購買或領養寵物。

她最近發出警告指,最近有人在路邊或者停車場非法販賣狗隻,呼籲民眾不要從那些人購買狗隻,因為他們並無醫療紀錄,狗隻可能已經染上絕症,而且賣家有可能是非法繁殖。

有消息指在Livermore市Airway Blvd,就有人在街上販賣多隻狗,每隻收450元現金,之後被發現那些狗隻患有Parvo(犬細小病毒),這種病毒在狗隻之間傳染性極高,而且可致命。

有一名不幸買了染病狗隻的買家,在Craiglist登廣告叫人提防這些賣家,她聲稱買了一隻患上犬細小病毒的BB八哥犬,該隻狗在幾日後死亡,本地新聞台KPIX的記者嘗試聯絡賣家電話,她表示在背後聽到狗吠聲,但是對方馬上收線。

根據現行法例,如果賣家在街上販賣年紀少於八星期大的小狗,而狗隻患病的話,可能會被控至少兩項輕罪。

