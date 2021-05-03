Alameda縣有人非法販賣狗隻 當局呼籲民眾勿購買

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Alameda縣當局懷疑有人在路邊非法販賣狗隻，動物管理部門警告民眾不要購買，因為那些狗隻可能患上致命病毒。

疫情期間多了民眾養貓和狗作伴，有獸醫警告民眾，應該選擇向有信譽的飼養員、庇護中心或流浪動物拯救所購買或領養寵物。

她最近發出警告指，最近有人在路邊或者停車場非法販賣狗隻，呼籲民眾不要從那些人購買狗隻，因為他們並無醫療紀錄，狗隻可能已經染上絕症，而且賣家有可能是非法繁殖。

有消息指在Livermore市Airway Blvd，就有人在街上販賣多隻狗，每隻收450元現金，之後被發現那些狗隻患有Parvo（犬細小病毒），這種病毒在狗隻之間傳染性極高，而且可致命。

有一名不幸買了染病狗隻的買家，在Craiglist登廣告叫人提防這些賣家，她聲稱買了一隻患上犬細小病毒的BB八哥犬，該隻狗在幾日後死亡，本地新聞台KPIX的記者嘗試聯絡賣家電話，她表示在背後聽到狗吠聲，但是對方馬上收線。

根據現行法例，如果賣家在街上販賣年紀少於八星期大的小狗，而狗隻患病的話，可能會被控至少兩項輕罪。

Alameda縣當局懷疑有人在路邊非法販賣狗隻，動物管理部門警告民眾不要購買，因為那些狗隻可能患上致命病毒。

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