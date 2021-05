【KTSF】

加州懲教局宣佈周六起為7.6萬多名囚犯提供提早出獄的機會,當中包括一些犯暴力罪案和重罪的囚犯。

當局表示,其中6.3萬多名暴力罪案的囚犯如果表現良好,更快儲到積分,減緩3分之1的刑期,多過以前的5分之1。

當局說,雖然新制度周日生效,但不代表囚犯可以馬上出獄,至少要幾個月至幾年。

另外,一萬名犯過兩次非暴力罪案的囚犯,現在有機會根據表現獲減一半刑期,多過以前的3分之1。

加州選民在2016年通過的57號提案,要求州府為大部份囚犯提早獲得假釋。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。