全美逾一億人口完成接種 但距群體免疫仍遠

全美至今有超過一億人已經完成接種疫苗,佔美國總人口約31%,衛生專家指,要達到群體免疫,最少要有7成至85%的人接種疫苗,雖然全美多地陸續放寬防疫措施,感覺慢慢重回正常生活,但有專家指,仍需要加快接種速度,以抗衡病毒傳播。

美國本星期達到一個重要里程碑,就是近3分之1的人口,即是超過一億人已經完成接種疫苗。

全美多個州分陸續放寬室內及戶外的活動限制,令不少民眾對於重回疫情前的生活感到興奮。

周六是一年一度賽馬盛事,第147屆肯塔基打比大賽的日子,吸引不少馬迷出席,當地的市長表示,這項是疫情爆發以來首個舉行的大型活動,已經準備好容納5萬人,這場打比大賽過往每年吸引15萬人參加。

聯邦疾控中心(CDC)建議,就算已經接種疫苗的人,在參與這種多人聚集的戶外活動時,民眾仍然要戴口罩。

全美新增確診個案在過去兩星期下跌近28%,新增死亡人數亦是幾個月以來的最低,雖然如此,最有效降低死亡率的做法,仍然是讓更多人接種疫苗。

但是仍然有不少人對接種疫苗有猶豫,過去一星期,平均每天的接種人數下降至260萬。

有衛生專家表示,很擔心一些高危族群仍然不願意接種疫苗,令美國在秋季前不能達到群體免疫,到了冬季疫情又可能會再度惡化,或者到時美國又面臨更多從其他國家傳入的變種病毒。

隨著Pfizer疫苗獲認證,適合16歲以上人接種,CDC現正鼓勵青少年接種疫苗。

其他疫苗製造商Moderna及J&J亦正努力趕在夏季完結前,就專為12歲或以上人士都適合接種的疫苗取得緊急使用的許可。

有醫生表示,疫情尚未過去,現在能做的就是幫越多人接種疫苗。

雖然美國的疫情逐漸受控,但印度卻正值危機,上星期五的新增確診個案突破40萬宗,創下全球單日新高,拜登政府表示,將會禁止由印度飛來美國的航班。

