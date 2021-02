Alameda縣大型新冠疫苗接種中心投入服務

【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣府連同史丹福醫療機構Valley和Sutter醫療機構,在Pleasanton市的County Fairgrounds開設一個大型的新冠疫苗接種中心,周三開始投入服務。

在Alameda County Fairgrounds的這個疫苗接種中心,目前可以每天為一千人接種疫苗。

中心周三開始投入服務,先為合資格Alameda縣的居民,也就是65歲以上的民眾和醫護人員接種疫苗,中心是以Drive through無需下車接種疫苗的方式運作。

說:「一切順利,沒有什麼感到什麼,過程很好,所有人都很友善,是非常好的經驗。」

說:「不要害怕,要勇敢的站出來接種疫苗,你看我們的拜登總統也打了疫苗,我們也應該出來幫助美國,我們的國家。」

中心周三到周六運作,從上午8點到下午4點半,需要預約,符合資格可以到縣府網站登記,網址是http://covid-19.acgov.org/vaccines

史丹福和Sutter醫療機構的病人,則可以通過個別醫院取得預約,當局表示,要是獲得足夠疫苗,這中心可以每天為5千人接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。