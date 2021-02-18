Alameda縣大型新冠疫苗接種中心投入服務

【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣府連同史丹福醫療機構Valley和Sutter醫療機構，在Pleasanton市的County Fairgrounds開設一個大型的新冠疫苗接種中心，周三開始投入服務。

在Alameda County Fairgrounds的這個疫苗接種中心，目前可以每天為一千人接種疫苗。

中心周三開始投入服務，先為合資格Alameda縣的居民，也就是65歲以上的民眾和醫護人員接種疫苗，中心是以Drive through無需下車接種疫苗的方式運作。

說：「一切順利，沒有什麼感到什麼，過程很好，所有人都很友善，是非常好的經驗。」

說：「不要害怕，要勇敢的站出來接種疫苗，你看我們的拜登總統也打了疫苗，我們也應該出來幫助美國，我們的國家。」

中心周三到周六運作，從上午8點到下午4點半，需要預約，符合資格可以到縣府網站登記，網址是http://covid-19.acgov.org/vaccines

史丹福和Sutter醫療機構的病人，則可以通過個別醫院取得預約，當局表示，要是獲得足夠疫苗，這中心可以每天為5千人接種疫苗。

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