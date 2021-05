【KTSF】

南灣Palo Alto發生入屋盜竊案,30多支槍被人偷走。

警方表示,星期二清晨6時45分接報,Garland Drive 700號路段一間住宅發生爆竊案。

警方表示,匪徒進入沒有上鎖的車房,偷走車庫內3個保險櫃,但沒有嘗試進入屋內,當時屋內的人正在睡覺。

50多歲的男事主表示,保險櫃內有35支槍,包括散彈槍、步槍和兩支手槍,所有槍械都有登記,沒有上膛,櫃內也沒有子彈。

警方從附近的住宅拿到閉路電視片段,發現有一個可能是疑犯駕駛的汽車於清晨4時24分在那裡出現。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。