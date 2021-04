【KTSF】

富國銀行(Wells Fargo)宣布向灣區6間非牟利機構捐款1300萬,讓他們幫助一些因為新型肺炎疫情而陷入困境的小商業,其中奧克蘭(屋崙)的小商業也可以受惠。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:「在奧克蘭,我們都知道,我們的秘密秘方因本地商業而更刺激和有生氣,難以置信有創意的企業家,為我們社區注入生氣,並創造了一些最佳工作。」

富國銀行這次捐出1300萬,是他們為全國商業設立的開門營業基金的一部分,今次可以得到補助金的6間非牟利機構,全部都是集中幫助一些在低收入地區,由少數族裔或者婦女經營的小商業。

