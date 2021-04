特朗普前律師朱利安尼住家和辦公室遭聯邦當局搜查（視頻）

【KTSF】

前紐約市長、前總統特朗普私人律師朱利安尼,位於紐約曼哈頓的住家和辦公室,周三遭到聯邦執法人員搜索,查扣大量電腦和手機。

聯邦執法機構周三持搜索令,前往朱利安尼位於曼哈頓Madison Ave的公寓,及位於Park Avenue的辦公室搜索,案件跟聯邦司法部擴大調查朱利安尼的生意往來有關,不過具體的調查內容尚不清楚,只知道可能跟烏克蘭有關。

美聯社報導指出,76歲的朱利安尼因為跟烏克蘭關係密切,早已被聯邦當局監視數年,由於搜索令是由聯邦司法部高層簽發,周三的搜索行動送出強烈信號,顯示朱利安尼有可能最終要面對聯邦起訴。

另外還有第三張搜索令,對象是與朱利安尼和前總統特朗普關係密切的律師和前任聯邦檢控官Victoria Toensing的一支電話。

朱利安尼透過律師發表聲明,指控聯邦機構有腐敗的雙重標準,他聲稱有關指控是因為他向重要的民主黨人施壓才引起的,他還痛批司法部罔顧憲法權力,對於跟前總統特朗普有關的人窮追猛打。

朱利安尼的兒子周三稱,有關搜索非常可憎又荒謬。

朱利安尼的兒子Andrew Giuliani說:「我只想對所有美國人說,我們的司法部門應該獨立於政治之外,真的是夠了,我們不能再忍受,而且再次強調,如果這發生在總統律師身上,也可能發生在任何人身上。」

對於周三的行動,聯邦司法部尚未做出回應,而FBI以及聯邦檢察官位於紐約的辦公室都拒絕評論。

