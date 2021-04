San Mateo縣七成合資格居民已接種新冠病毒疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣合資格接種新冠病毒疫苗居民當中,已經多達70%的人已經施打,但現在一些還沒有接種的人當中,也有對打針猶豫,為了鼓勵更多人接種疫苗,San Mateo縣議會主席David Canepa周三公開接種疫苗。

Canepa周三是到Daly City的東北醫療中心接種疫苗,在回答一些簡單的健康問題後,就在診所內接種Pfizer BioNTech的第一劑疫苗,然後留在現場,接受觀察15分鐘。

截至4月27日,San Mateo縣已經有接近45萬個16歲以上的居民接種了至少一劑的疫苗,也就是該縣合資格接種居民的70%,其中29.6萬完成整個接種程序,而Daly City的接種率目前達到63.7%。

東北醫療中心12月開始為民眾接種疫苗時,每星期施打4千劑疫苗,現在這個數字已經跌至每星期3,200劑,對一些還沒有接種疫苗的民眾感到猶豫,醫學專家這麼說。

東北醫療中心首席醫務長戴伯康醫生說:「有些人現在不想打,或者想等,特別是老人家,這個是救命的針,希望大家能趕快來打這個針,它的副作用是很少的。」

戴伯康醫生也強調,疫苗百分百能夠制止住院和死亡,等得越久染上病毒風險更大。

San Mateo縣議會主席David Canepa說:「接種疫苗可以救人命,要結束疫情,唯一方法就是接種疫苗。」

東北醫療中心先是為會員接種疫苗,現在有充足疫苗,也開放給非會員接種,預約電話是(415) 391-9686,詳情可以參考該中心網站,網址:http://nems.org。

San Mateo縣也將在周四下午就新冠病毒疫情舉行線上社區會議。

會議中將討論居民一年來持續遇到關於疫情方面的挑戰、社區變化,和如何繼續為居民提供所需要的幫助,社區會議舉行的時間是下午3點至5點,想線上出席的民眾,可以到縣府網站點擊報名網頁,網址是http://www.smchealth.org/event/4th-community-coronavirus-town-hall

