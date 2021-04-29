San Mateo縣七成合資格居民已接種新冠病毒疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣合資格接種新冠病毒疫苗居民當中，已經多達70%的人已經施打，但現在一些還沒有接種的人當中，也有對打針猶豫，為了鼓勵更多人接種疫苗，San Mateo縣議會主席David Canepa周三公開接種疫苗。

Canepa周三是到Daly City的東北醫療中心接種疫苗，在回答一些簡單的健康問題後，就在診所內接種Pfizer BioNTech的第一劑疫苗，然後留在現場，接受觀察15分鐘。

截至4月27日，San Mateo縣已經有接近45萬個16歲以上的居民接種了至少一劑的疫苗，也就是該縣合資格接種居民的70%，其中29.6萬完成整個接種程序，而Daly City的接種率目前達到63.7%。

東北醫療中心12月開始為民眾接種疫苗時，每星期施打4千劑疫苗，現在這個數字已經跌至每星期3,200劑，對一些還沒有接種疫苗的民眾感到猶豫，醫學專家這麼說。

東北醫療中心首席醫務長戴伯康醫生說：「有些人現在不想打，或者想等，特別是老人家，這個是救命的針，希望大家能趕快來打這個針，它的副作用是很少的。」

戴伯康醫生也強調，疫苗百分百能夠制止住院和死亡，等得越久染上病毒風險更大。

San Mateo縣議會主席David Canepa說：「接種疫苗可以救人命，要結束疫情，唯一方法就是接種疫苗。」

東北醫療中心先是為會員接種疫苗，現在有充足疫苗，也開放給非會員接種，預約電話是(415) 391-9686，詳情可以參考該中心網站，網址：http://nems.org。

San Mateo縣也將在周四下午就新冠病毒疫情舉行線上社區會議。

會議中將討論居民一年來持續遇到關於疫情方面的挑戰、社區變化，和如何繼續為居民提供所需要的幫助，社區會議舉行的時間是下午3點至5點，想線上出席的民眾，可以到縣府網站點擊報名網頁，網址是http://www.smchealth.org/event/4th-community-coronavirus-town-hall

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