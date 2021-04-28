CDC放寬戴口罩指引 但室內剪髮逛商場仍需戴口罩（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

總統拜登周二宣布聯邦疾控中心（CDC）就戴口罩發出新指引，已完全接種新型肺炎疫苗的民眾，在戶外可以不用戴口罩。

拜登說：「從今天起，你若已打足針，到戶外沒有人群的地方，你可以不用戴口罩。」

根據聯邦疾控中心（CDC）的新指引，已接種完整疫苗的人士，可以在戶外散步、跑步或踏單車，小型聚會和戶外用餐時可以不戴口罩。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「如果人們已接種疫苗，他們在戶外就不用戴口罩。」

不過在某些情況下，仍然要戴口罩。

拜登說：「我想清楚說明，當有人群聚集，例如體育館、會議或演唱會，你仍然要戴口罩。」

疾控中心總監表示，因為在人群聚集的場合，你很難知道誰已接種疫苗誰未施打。

Walensky說：「隨著越來越多人接種疫苗，確診率持續下跌，我們會再有更新。」

拜登指新指引可鼓勵更多人接種疫苗。

拜登說：「特別是你比較年輕，或覺得不需要疫苗，這是另一好原因又去打針。」

至於在室內的活動，如剪頭髮、逛商場、乘搭公共交通工具，或合唱團唱歌等等，則仍需戴口罩。

加州州長紐森發表聲明，指加州已接種了2800萬劑疫苗，加上確診率是全國最低，加州將跟隨CDC的新指引。

紐森說，雖然加州有超過一半16歲或以上的民眾，已施打一劑或已完全接種疫苗，但仍然有很多居民仍未接種，而變種病毒的威脅仍在，因此呼籲民眾要保持警覺，和做好防範措施。

根據CDC，打第二針後兩個星期就算是已完全接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。