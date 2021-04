CDC放寬戴口罩指引 但室內剪髮逛商場仍需戴口罩（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

總統拜登周二宣布聯邦疾控中心(CDC)就戴口罩發出新指引,已完全接種新型肺炎疫苗的民眾,在戶外可以不用戴口罩。

拜登說:「從今天起,你若已打足針,到戶外沒有人群的地方,你可以不用戴口罩。」

根據聯邦疾控中心(CDC)的新指引,已接種完整疫苗的人士,可以在戶外散步、跑步或踏單車,小型聚會和戶外用餐時可以不戴口罩。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「如果人們已接種疫苗,他們在戶外就不用戴口罩。」

不過在某些情況下,仍然要戴口罩。

拜登說:「我想清楚說明,當有人群聚集,例如體育館、會議或演唱會,你仍然要戴口罩。」

疾控中心總監表示,因為在人群聚集的場合,你很難知道誰已接種疫苗誰未施打。

Walensky說:「隨著越來越多人接種疫苗,確診率持續下跌,我們會再有更新。」

拜登指新指引可鼓勵更多人接種疫苗。

拜登說:「特別是你比較年輕,或覺得不需要疫苗,這是另一好原因又去打針。」

至於在室內的活動,如剪頭髮、逛商場、乘搭公共交通工具,或合唱團唱歌等等,則仍需戴口罩。

加州州長紐森發表聲明,指加州已接種了2800萬劑疫苗,加上確診率是全國最低,加州將跟隨CDC的新指引。

紐森說,雖然加州有超過一半16歲或以上的民眾,已施打一劑或已完全接種疫苗,但仍然有很多居民仍未接種,而變種病毒的威脅仍在,因此呼籲民眾要保持警覺,和做好防範措施。

根據CDC,打第二針後兩個星期就算是已完全接種疫苗。

