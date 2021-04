參與人類首次登月任務太空人柯林斯癌症病逝

【KTSF 馮政浩報導】

參與人類第一次登陸月球任務的駕駛艙太空人柯林斯(Michael Collins)因為癌症病逝,終年90歲。

在1969年7月,柯林斯連同兩位太空人杭思朗(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)登上太陽神11號太空船,直奔月球,完成人類歷史上第一次登陸月球的創舉。

真正踏足月球是杭思朗和艾德林,柯林斯駕駛指揮艙Columbia,環繞月球運行負責接應支援。

柯林斯在西點軍校畢業,之後加入美國空軍,駕駛戰鬥機,並成為美國太空總署(NASA)的太空人,他是第三個執行太空漫遊任務的美國宇航員。

柯林斯在1970年離開NASA,到國務院任助理國務卿一年,之後從事和航天事業相關的工作。

他和太陽神11號的同僚在1969年獲頒總統自由勳章,2011年獲國會金章,這個是國會頒發的平民最高榮譽獎章。

柯林斯的家人在社交媒體公佈他在4月28日逝世,享年90歲。

