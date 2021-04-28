參與人類首次登月任務太空人柯林斯癌症病逝

【KTSF 馮政浩報導】

參與人類第一次登陸月球任務的駕駛艙太空人柯林斯（Michael Collins）因為癌症病逝，終年90歲。

在1969年7月，柯林斯連同兩位太空人杭思朗（Neil Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）登上太陽神11號太空船，直奔月球，完成人類歷史上第一次登陸月球的創舉。

真正踏足月球是杭思朗和艾德林，柯林斯駕駛指揮艙Columbia，環繞月球運行負責接應支援。

柯林斯在西點軍校畢業，之後加入美國空軍，駕駛戰鬥機，並成為美國太空總署（NASA）的太空人，他是第三個執行太空漫遊任務的美國宇航員。

柯林斯在1970年離開NASA，到國務院任助理國務卿一年，之後從事和航天事業相關的工作。

他和太陽神11號的同僚在1969年獲頒總統自由勳章，2011年獲國會金章，這個是國會頒發的平民最高榮譽獎章。

柯林斯的家人在社交媒體公佈他在4月28日逝世，享年90歲。

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