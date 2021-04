【KTSF】

拜登政府周一發表聲明,從今年8月1日開始,持有F/M簽證的學生,將不再受「赴美旅遊禁令」的影響,今年秋季將有望重返校園。

目前由於禁令,準備到美國留學,但仍然留在中國的學生多達數十萬,今年秋季這些學生可以從中國直飛美國,返回校園。

美國自去年1月起,對中國等部分國家實施入境限制措施,現在美國各大院校都在積極為秋季學期校園開放作準備,意味中國赴美留學生們,終於可以結束每天在Zoom上網課的日子了。

為讓學生安全返校,美國多所大學已相繼公佈「強制接種新冠疫苗再返校」的決定,加州大學和加州州立大學也有接種疫苗再返校的硬性要求。

