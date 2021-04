美國十年人口普查報告出爐改變政治版圖

【有線新聞】

美國發表人口普查報告,過去10年增長率是歷來第二慢。東北部的人口增長比例大幅落後西部和南部,或影響未來10年民主共和兩黨的勢力分布。

十年一度的美國人口普查出爐,移民減少、生育率下跌,令全國人口增長僅約7.4%,是大蕭條以來最慢 30、40年代。天氣冷的東北部和中西部州份,增長速度繼續明顯落後西部和南部等「太陽帶」州份。美國的人口增減,除了影響城市規劃和聯邦撥款,更代表政治權力遷移。

美國選區和各州眾議院議席,每十年按人口比例重新劃分和分配。未來會有六州在眾議院會多了議席,其中搖擺州佛羅里達,兩個民主黨陣地科羅拉多和俄勒岡,都會多一席。三個共和黨票倉都會多了議席,其中得州更會加兩席。「拉上補下」之下,七個州少一席。其中紐約、加州和伊利諾伊州都是深藍州份;另外三個是搖擺州;只有西弗吉尼亞屬深紅州份。

選出總統的各州選舉人票亦將按同樣比列加減,假設去年大選按新人口比例分票,拜登會少3張選舉人票。

各州會在9月發表詳細人口報告後,正式再劃分選區。驟眼看,今次普查似乎對共和黨有利,因為到明年中期選舉時,傳統紅州總共多四個眾議院議席,但現實不是如此簡單的算術,還要考慮新搬來的人是否年輕族群和少數族裔,這類傾向支持民主黨的選民,會「溝淡」政治版圖。

去年大選,民主黨成功搶去傳統深紅的佐治亞州兩個參議院議席,原因之一正是人口遷移改變選民結構。

