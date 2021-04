【KTSF】

經過最近的人口普查之後,加州首次失去國會眾議院一個議席,令到加州至今在眾議院的席位減少到52個。

加州減少國會眾議院一個議席,主要因為在過去十年,加州人口增長破紀錄地減慢,至不足4千萬人,雖然如此,加州仍然是全美人口最多的州份。

加州比其他州仍然擁有最多眾議院席位,目前在國會眾議院435席中,加州佔了52席,現時人口有增加的是德州和佛羅里達州,兩州的國會議席也因此繼續增長。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。