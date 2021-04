Santa Clara縣16歲以上居民可隨時接種疫苗 無須預約

【KTSF】

南灣Santa Clara縣周一宣佈,縣內16歲以上的居民可以在本星期隨時接種疫苗,無須提前預約。

Santa Clara縣新冠肺炎檢測和疫苗辦公室主任Marty Fenstersheib醫生說:「凡接種Moderna或Pfizer疫苗者基本上要打兩針,為方便第一次接種,我們會自動給他們預約,所以他們不用煩,打第一針後會自動獲得預約,在三或四週後回來,視乎他們的第二劑疫苗是什麼。」

Santa Clara縣無需預約的疫苗接種服務,從周二4月27號開始,一直到周日5月2號,縣內16歲以上民眾或在該縣工作的人,都可以前往縣府設立的大部分接種站注射疫苗,而無需預約的情況,則由疫苗數量而定。

至今,該縣已有超過六成五16歲以上的人接種了至少一劑疫苗,已完成接種兩劑疫苗的人口則超過三成七。

